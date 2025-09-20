Ο Παναθηναϊκός έκανε την προπόνηση του στο Σίδνεϊ ενόψει του φιλικού με τους Adelaide 36ers την Κυριακή (12:00).

Αποστολη στην Αυστραλία: Γιώργος Κούβαρης

Οι... πράσινοι βρίσκονται στην Αυστραλία και έχουν μπροστά τους άλλο ένα φιλικό μετά την αναμέτρηση με την Παρτίζαν. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τους Adelaide 36ers την Κυριακή (12:00) και το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας στο Σίδνεϊ.

Στο βοηθητικό γήπεδο, το Pridham hall του Σίδνεϊ προπονήθηκε ο Παναθηναϊκός το απόγευμα και ετοιμάζεται για τη μάχη κόντρα στην ομάδα του πρώην NBAer, Μόντρεζλ Χάρελ που βρίσκεται πλέον στον σύλλογο της Ωκεανίας.

