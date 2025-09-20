Το Gazzetta στην προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Σίδνεϊ (vid)
Αποστολη στην Αυστραλία: Γιώργος Κούβαρης
Οι... πράσινοι βρίσκονται στην Αυστραλία και έχουν μπροστά τους άλλο ένα φιλικό μετά την αναμέτρηση με την Παρτίζαν. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τους Adelaide 36ers την Κυριακή (12:00) και το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας στο Σίδνεϊ.
Στο βοηθητικό γήπεδο, το Pridham hall του Σίδνεϊ προπονήθηκε ο Παναθηναϊκός το απόγευμα και ετοιμάζεται για τη μάχη κόντρα στην ομάδα του πρώην NBAer, Μόντρεζλ Χάρελ που βρίσκεται πλέον στον σύλλογο της Ωκεανίας.
Δείτε το video του Gazzetta
Το Gazzetta στην προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Σίδνεϊ.#paobc pic.twitter.com/upGJRfLo8K— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 20, 2025
Το Gazzetta στην προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Σίδνεϊ.#paobc pic.twitter.com/wtRZOldhHp— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 20, 2025
