Το IBT Crete αρχίζει απόψε (19/9) και ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Αρμάνι ΜΙλάνο.

Απόψε στην Κρήτη αρχίζει η δράση για το φετινό IBT Crete όπου συνολικά τέσσερις ομάδες της Euroleague θα πραγματοποιήσουν την... πρόβα τζενεράλε ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν. Μία από αυτές και ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν στις 20:30 την Αρμάνι Μιλάνο, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην έχει στη διάθεσή του τον Κίναν Έβανς. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 4 ενώ θα υπάρξει live η εξέλιξη του αγώνα από το Gazzetta.

Λίγο νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 18:00, η Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει στον πρώτο ημιτελικό τον Ερυθρό Αστέρα.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (19/9)

18:00 Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας (Cosmote Sport 4)

20:30 Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνου (Cosmote Sport 4)