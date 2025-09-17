Ο Κίναν Έβανς θα μείνει εκτός για τις επόμενες 15-20 μέρες, κάτι που σημαίνει πως θα είναι εκτός στην πρεμιέρα της Euroleague απέναντι στην Μπασκόνια (30/9).

Ο Κίναν Έβανς μπήκε δυναμικά στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, όμως μια ατυχία θα τον κρατήσει εκτός για το επόμενο διάστημα.

Όπως έγινε γνωστό, ο Κίναν Έβανς υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα και αναμένεται να μείνει εκτός προπονήσεων για 15-20 μέρες. Ο Αμερικανός γκαρντ δεν θα ακολουθήσει αύριο (18/09) την αποστολή στην Κρήτη, ενώ αναμένεται να είναι εκτός και στην πρεμιέρα της Euroleague απέναντι στην Μπασκόνια (30/).

Αντίθετα, θα ταξιδέψουν οι διεθνείς Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Κώστας Αντετοκούνμπο, οι οποίοι ολοκλήρωσαν πριν λίγες ημέρες τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ελλάδας στο EuroBasket 2025.