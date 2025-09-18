Με τρεις σημαντικές απουσίες η Αρμάνι κόντρα στον Ολυμπιακό, παίζει ο Λορέντζο Μπράουν

Ο Λορέντζο Μπράουν τέθηκε στη διάθεση του Έτορε Μεσίνα για το φιλικό με τον Ολυμπιακό στο διεθνές τουρνουά IBT Crete, που διεξάγεται στο Ηράκλειο (19/9, 20:30). Ωστόσο, η Αρμάνι θα παραταχθεί απέναντι στους Πειραιώτες με τρεις σημαντικές απουσίες.

Η Αρμάνι Μιλάνο θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του διεθνούς τουρνουά IBT Crete, που διεξάγεται στο Ηράκλειο (19/9, 20:30), έχοντας τρεις σημαντικές απουσίες.

Συγκεκριμένα, ο Σαβόν Σιλντς έμεινε στο Μιλάνο, προκειμένου να βρίσκεται δίπλα στη σύζυγό του για τη γέννηση της πρώτης τους κόρης.

Όσον αφορά τον Μάρκο Γκούντουριτς, ο οποίος επέστρεψε από το EuroBasket 2025, ο Σέρβος γκαρντ βρίσκεται με την αποστολή στην Κρήτη, αλλά δεν θα αγωνιστεί απέναντι στον Ολυμπιακό. Το ατομικό πρόγραμμα που ακολουθεί αποτελεί μέρος του πλάνου αποκατάστασης μετά τις υποχρεώσεις του με την εθνική Σερβίας.

Ο Βλάτκο Τσάντσαρ παρέμεινε στο Μιλάνο για λόγους ξεκούρασης, ενώ ο Λορέντζο Μπράουν δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο φιλικό με την Μπρέσια, ωστόσο θα δώσει το παρών στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.