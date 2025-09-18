Ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου μετά το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν στο πλαίσιο του «Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος» αναφέρθηκε στους απόντες (Τι Τζέι Σορτς, Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνις και Τσέντι Όσμαν) κάνοντας λόγο πως θα είναι έτοιμοι μόλις επιστρέψει η ομάδα στην Αθήνα. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ: Γιώργος Κούβαρης.

Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του την κούραση και τις απουσίες κι έκανε την ανατροπή απέναντι στην Παρτίζαν νικώντας στο φιλικό με 91-82. Το έβδομο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» έχει ιδιαίτερη σημασία φέτος, καθώς λαμβάνει χώρα στην Αυστραλία ενώνοντας ολόκληρη την ελληνική ομογένεια.

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στους δημοσιογράφους μετά το φινάλε του παιχνιδιού και έκανε λόγο για την επιστροφή των παικτών που απουσιάζουν, αλλά και για την ετοιμότητα της ομάδας ενόψει της EuroLeague.

Αναλυτικά

Για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία: «Πρώτα απ’ όλα, είμαστε πολύ χαρούμενοι που παίζουμε εδώ, στο τουρνουά, για πρώτη φορά στην ιστορία στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη. Είναι μια διαφορετική εμπειρία για εμάς. Πιστεύω ότι είναι κάτι που δείχνει διαφορετικούς δρόμους για το μέλλον του παγκόσμιου μπάσκετ. Από αυτά που είδα απόψε, ήταν μια εκπληκτική ατμόσφαιρα σε ένα φιλικό παιχνίδι, σε κατάμεστη αρένα. Και οι δύο ομάδες έπαιξαν σαν να ήταν κανονικό παιχνίδι, παρότι καμία δεν είναι ακόμα έτοιμη. Το πήραν όμως στα σοβαρά, και η ατμόσφαιρα ήταν φανταστική. Παίξαμε καλό μπάσκετ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, και πήραμε τη νίκη».

Για το αν είναι ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας παρά τις απουσίες: «Έχουμε πολλές επιλογές, αλλά και πολλούς τραυματισμούς. Δεν έχουμε κάνει ούτε μία προπόνηση όλοι μαζί, όμως η ομάδα είναι ουσιαστικά η ίδια. Απόψε είχαμε μόνο δύο νέα πρόσωπα, τον Ρογκαβόπουλο και τον Τολιόπουλο. Είναι πολύ έξυπνοι παίκτες, γι’ αυτό και τους αποκτήσαμε. Κατάλαβαν αμέσως το παιχνίδι μας. Το δικό μου σύστημα είναι απλό μπάσκετ, όχι κάτι περίπλοκο, και παίξαμε καλά. Για μένα ήταν επίσης πολύ όμορφο να δω ότι όλοι ήταν έτοιμοι. Είχαν δουλέψει με τον Σερέλη ατομικά και φυσικά με τους γυμναστές μας για δύο εβδομάδες, και ήταν έτοιμοι σωματικά. Ακόμη κι αν φτάσαμε στο ξενοδοχείο στις 9 το πρωί, έπειτα από 18 ώρες πτήσης, οι παίκτες έπαιξαν με συναίσθημα, έξυπνα. Μου αρέσει αυτή η ομάδα, ακόμα κι αν έχουμε πολλούς τραυματισμούς. Βέβαια και η Παρτιζάν έχει πολλές επιλογές».

Για το αν θα είναι έτοιμη η ομάδα ενόψει EuroLeague: «Φέτος παίξαμε μόνο αυτά τα φιλικά στην Αυστραλία. Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι στο Σίδνεϊ και μετά τέλος, δεν υπάρχει χρόνος για περισσότερα. Αλλά πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι, γιατί το σύστημα είναι απλό και το 90% των παικτών είναι μαζί μας τα δύο τελευταία χρόνια. Στην Αθήνα θα έχουμε πέντε-έξι μέρες να προετοιμαστούμε λίγο καλύτερα με τις απουσίες που υπάρχουν και θα είμαστε έτοιμοι».

Για το αν υπάρχει ενημέρωση για τους απόντες: «Πιστεύω ότι όταν επιστρέψουμε στην Αθήνα, στην πρώτη προπόνηση, θα είναι όλοι διαθέσιμοι. Αυτή τη στιγμή όλοι έχουν σοβαρά θέματα. Δεν ξέρω ακριβώς την κατάσταση του Τι Τζέι Σορτς γιατί έχει έναν ιό, δεν ξέρω πόσες μέρες θα χρειαστεί. Για τους υπόλοιπους με τραυματισμούς νομίζω ότι θα επιστρέψουν. Ο Χολμς είναι ήδη εδώ, πιστεύω ότι στο ματς του Σίδνεϊ θα μπει στην ομάδα και θα παίξει».

Για το αν θα γίνουν παράδοση τα παιχνίδια στην Αυστραλία, αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει την EuroLeague: «Θα δούμε. Ίσως του χρόνου μια αυστραλιανή ομάδα ταξιδέψει κάπου αλλού στον κόσμο για να παίξει. Είναι ωραίο να έχεις τέτοια παιχνίδια στην προετοιμασία. Αυτό που είδα είναι ότι και η ίδια η EuroLeague ήταν εδώ – για μένα ήταν περίεργο: οι διαιτητές, οι επικεφαλής των διαιτητών, οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης, όλοι παρόντες. Ίσως η EuroLeague να σχεδιάζει κάτι διαφορετικό για το μέλλον, να κάνει το μπάσκετ πιο παγκόσμιο. Το ΝΒΑ προσπαθεί να κρατήσει τις ευρωπαϊκές ομάδες κοντά του, ίσως η EuroLeague να προσπαθήσει να φέρει αυστραλιανές ομάδες, ή ακόμα και να μπουν στο μέλλον ΝΒΑ ομάδες στην EuroLeague, γιατί είναι μια πιο συναρπαστική διοργάνωση. Όπως ξέρετε, η κανονική περίοδος της EuroLeague είναι πιο συναρπαστική από την κανονική περίοδο του ΝΒΑ».

Για την εξάντληση μετά το EuroBasket: «Ήταν σημαντικό για μένα να είμαι εδώ, από σεβασμό στον Παναθηναϊκό, από σεβασμό στην οικογένεια Γιαννακόπουλου και βέβαια από σεβασμό προς όλους τους ανθρώπους του αυστραλιανού μπάσκετ».



