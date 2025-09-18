Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν κυριάρχησε στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν κάνοντας double double για να δείξει θετικά δείγματα ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του την κούραση και τις απουσίες κι έκανε την ανατροπή απέναντι στην Παρτίζαν νικώντας στο φιλικό με 91-82. Το έβδομο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» έχει ιδιαίτερη σημασία φέτος, καθώς λαμβάνει χώρα στην Αυστραλία ενώνοντας ολόκληρη την ελληνική ομογένεια.

Οι «πράσινοι», λοιπόν, έφυγαν με το θετικό αποτέλεσμα από την «John Cain Arena» της Μελβούρνης και ήδη βασικοί πυλώνες της ομάδας του Εργκίν Αταμάν έδειξαν από νωρίς τα... δόντια τους. Ένας από αυτούς ήταν ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, απαραίτητο γρανάζι για το «τριφύλλι» ειδικά μέχρι και την ολοκληρωτική επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στα παρκέ.

Ο Τούρκος σέντερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση κάνοντας double double με 20 πόντους (με 9/11 εντός παιδιάς), 13 ριμπάουντ και 3 ασίστ κι ένα κλέψιμο. Αδιαμφισβήτητα ο Γιούρτσεβεν έκανε πολύ δυνατό ξεκίνημα και σαφώς είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία του ούτως ώστε να αποκτήσει αυτοπεποίθηση για την απαιτητική συνέχεια.