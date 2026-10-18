Ντοζίερ: Νοκ-άουτ για τρεις εβδομάδες, χάνει το ματς με τον Παναθηναϊκό
Νέο... πλήγμα για την Αναντολού Εφές, αφού μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς, εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες αναμένεται να μείνει και ο Πι Τζέι Ντοζίερ.
Ο Αμερικανός γκαρντ, τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της ομάδας του κόντρα στη Ζάλγκιρις στη μέση του και οι εξετάσεις του έδειξαν πως πρέπει να απουσιάσει για τουλάχιστον δύο με τρεις εβδομάδες.
Μάλιστα ο Ντοζίερ θα χάσει και τον αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό στις 30 Οκτωβρίου. Σε έξι παιχνίδια στη φετινή σεζόν στη EuroLeague, έχει μ.ο 6.8 πόντους. 1.8 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά ματς σε 13:18 λεπτά συμμετοχής.
Η ενημέρωση της Αναντολού Εφές:
«Ο Πι Τζέι Ντόζιερ, ο οποίος τραυματίστηκε στη μέση κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Ζαλγκίρις Κάουνας και έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία, αναμένεται, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 2-3 εβδομάδες.
Περαστικά, PJ!»
Zalgiris Kaunas maçında belinden sakatlık yaşayan ve tedavisine başlanan PJ Dozier’ın, yapılan tetkikler ışığında sahalardan 2-3 hafta uzak kalması beklenmektedir. Get well soon PJ! https://t.co/3h2S0RhBo9— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 18, 2026
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