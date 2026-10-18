Ο Πι Τζέι Ντοζίερ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Αναντολού Εφές με τη Ζάλγκιρις και θα μείνει εκτός για 2-3 βδομάδες, ενώ μάλιστα θα χάσει το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Νέο... πλήγμα για την Αναντολού Εφές, αφού μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς, εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες αναμένεται να μείνει και ο Πι Τζέι Ντοζίερ.

Ο Αμερικανός γκαρντ, τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της ομάδας του κόντρα στη Ζάλγκιρις στη μέση του και οι εξετάσεις του έδειξαν πως πρέπει να απουσιάσει για τουλάχιστον δύο με τρεις εβδομάδες.

Μάλιστα ο Ντοζίερ θα χάσει και τον αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό στις 30 Οκτωβρίου. Σε έξι παιχνίδια στη φετινή σεζόν στη EuroLeague, έχει μ.ο 6.8 πόντους. 1.8 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά ματς σε 13:18 λεπτά συμμετοχής.

Η ενημέρωση της Αναντολού Εφές:

«Ο Πι Τζέι Ντόζιερ, ο οποίος τραυματίστηκε στη μέση κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Ζαλγκίρις Κάουνας και έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία, αναμένεται, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 2-3 εβδομάδες.

Περαστικά, PJ!»