Ο Κέντρικ Ναν έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την πρώτη του φετινή εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει εύκολα του Περιστερίου στο «T-Center» με 95-75 και να φτάσει στο 3/3 στην GBL.

Τα φώτα ήταν περισσότερο στραμμένα στους Κέντρικ Ναν και Κώστα Σλούκα οι οποίοι πραγματοποίησαν ντεμπούτο τη φετινή σεζόν μετά τους τραυματισμού; που τους ταλαιπώρησαν.

Ο Αμερικανός γκαρντ, μάλιστα, ήταν από τους καλύτερους των «πρασίνων» έχοντας 18 πόντους και 6 ασίστ στα 21 λεπτά που αγωνίστηκε, με τον ίδιο να λέει λίγο αργότερα στην ανάρτηση του: «Έχω ζεστάνει τις μηχανές, είμαι έτοιμος για δράση!»