Χέιζ-Ντέιβις: Έστειλε μήνυμα στα ελληνικά ενόψει της Μπασκόνια
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Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έστειλε μήνυμα στα ελληνικά ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπασκόνια.
Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έστειλε μήνυμα στα ελληνικά στους οπαδούς του «τριφυλλιού».
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός φόργουορντ των «πρασίνων» ανέβασε αρκετές φωτογραφίες, εκ των οποίων στη μία γράφει: «Είμαι ότι είμαι, τα λέμε την Πέμπτη».
Θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πέμπτη (22/10, 21:15 LIVE από το Gazzetta) την Μπασκόνια για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.
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Δείτε την ανάρτηση του Χέιζ-Ντέιβις:
@Photo credits: INTIME
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