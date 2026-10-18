Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έστειλε μήνυμα στα ελληνικά ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπασκόνια.

Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έστειλε μήνυμα στα ελληνικά στους οπαδούς του «τριφυλλιού».

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός φόργουορντ των «πρασίνων» ανέβασε αρκετές φωτογραφίες, εκ των οποίων στη μία γράφει: «Είμαι ότι είμαι, τα λέμε την Πέμπτη».

Θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πέμπτη (22/10, 21:15 LIVE από το Gazzetta) την Μπασκόνια για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.