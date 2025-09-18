Ο Ρισόν Χολμς βρίσκεται στη John Cain Arena για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν, για το «Παύλος Γιαννακόπουλος», ωστόσο δε θα αγωνιστεί. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ: Γιώργος Κούβαρης.

Ο Ρισόν Χολμς ταξίδεψε στην Αυστραλία και μετέβη από το αεροδρόμιο απευθείας στην John Cain Arena, για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού είχε ίωση και έτσι δεν ακολούθησε το πρώτο γκρουπ της αποστολής που ταξίδεψε στη Μελβούρνη. Ωστόσο βρίσκεται στο γήπεδο, ενώ φυσικά δε θα αγωνιστεί απέναντι στους Σέρβους.

Με τη 12άδα του Παναθηναϊκού να έχει, εκτός των 11 διαθέσιμων και τον Μοχάβι Κινγκ. Ο οποίος πήρε μέρος στις προπονήσεις και συμπληρώνει την αποστολή των «πρασίνων».

Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει 11 παίκτες στη διάθεσή του από το ρόστερ του τριφυλλιού: Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν, Βασίλης Τολιόπουλος, Τζέριαν Γκραντ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου, Γιάννης Κουζέλογλου, Ομέρ Γιούρτσεβεν.