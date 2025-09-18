Ο Άλεξ Μάριτς βρέθηκε στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και συζήτησε με τον Εργκίν Αταμάν. Αποστολή στη Μελβούρνη: Γιώργος Κούβαρης.

Ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού και της Παρτίζαν, Άλεξ Μάριτς, βρέθηκε στο γήπεδο «John Cain» της Μελβούρνης για να παρακολουθήσει τις φιλικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο του έβδομου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο 40χρονος Αυστραλός απαθανατίστηκε να συζητά με τον Εργκίν Αταμάν Αταμάν λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ του ματς (18/9, 12:30, ΕΡΤ1, LIVE από το Gazzetta).