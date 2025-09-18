Παναθηναϊκός: Το τετ α τετ του Μάριτς με τον Αταμάν (vid)

Γιώργος Κούβαρης
Άλεξ Μάριτς
Ο Άλεξ Μάριτς βρέθηκε στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και συζήτησε με τον Εργκίν Αταμάν. Αποστολή στη Μελβούρνη: Γιώργος Κούβαρης.

Ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού και της Παρτίζαν, Άλεξ Μάριτς, βρέθηκε στο γήπεδο «John Cain» της Μελβούρνης για να παρακολουθήσει τις φιλικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο του έβδομου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο 40χρονος Αυστραλός απαθανατίστηκε να συζητά με τον Εργκίν Αταμάν Αταμάν λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ του ματς (18/9, 12:30, ΕΡΤ1, LIVE από το Gazzetta).

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι οι 11+1 παίκτες των «πράσινων» κόντρα στην Παρτίζαν, ο 12ος που έχει γίνει draft στο NBA
Μοχάβι Κινγκ

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     