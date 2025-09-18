Παναθηναϊκός: Το τετ α τετ του Μάριτς με τον Αταμάν (vid)
Ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού και της Παρτίζαν, Άλεξ Μάριτς, βρέθηκε στο γήπεδο «John Cain» της Μελβούρνης για να παρακολουθήσει τις φιλικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο του έβδομου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Ο 40χρονος Αυστραλός απαθανατίστηκε να συζητά με τον Εργκίν Αταμάν Αταμάν λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ του ματς (18/9, 12:30, ΕΡΤ1, LIVE από το Gazzetta).
Ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού και της Παρτίζαν, Άλεξ Μάριτς, συζητά με τον Αταμάν πριν το ματς στο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»
Αποστολή στη Μελβούρνη: @gkouvaris #pao #paobc #paobcaktor pic.twitter.com/blzWIctCnp— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 18, 2025
