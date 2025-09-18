Παναθηναϊκός - Παρτίζαν: Η προθέρμανση των «πρασίνων» στην John Cain Arena
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη Μελβούρνη για το φετινό «Παύλος Γιαννακόπουλος» και οι φίλοι του μετρούν αντίστροφα για την αναμέτρηση με την Παρτίζαν (12:30, Live στο Gazzetta).
Άλλωστε η John Cain Arena θα είναι κατάμεστη, μιας και η Μελβούρνη... ζει σε ρυθμούς «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τους Έλληνες της ομογένειας να δίνουν βροντερό παρών.
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν βγει για το καθιερωμένο ζέσταμά τους, με τη 12άδα να συμπληρώνει ο Μοχάβι Κινγκ.
- Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι οι 11+1 παίκτες των «πράσινων» κόντρα στην Παρτίζαν, ο 12ος που έχει γίνει draft στο NBA
Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει 11 παίκτες στη διάθεσή του από το ρόστερ του τριφυλλιού: Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν, Βασίλης Τολιόπουλος, Τζέριαν Γκραντ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου, Γιάννης Κουζέλογλου, Ομέρ Γιούρτσεβεν.
Το βίντεο του Gazzetta από την προθέρμανση του Παναθηναϊκού
Η προθέρμανση των παικτών του Παναθηναϊκού για το πρώτο ματς του Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» κόντρα στην Παρτίζαν
Αποστολή στη Μελβούρνη
