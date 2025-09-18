Ο Παναθηναϊκός βγήκε για την προθέρμανσή του στην John Cain Arena, ενόψει της αναμέτρησης με την Παρτίζαν για το «Παύλος Γιαννακόπουλος». ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ: Γιώργος Κούβαρης.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη Μελβούρνη για το φετινό «Παύλος Γιαννακόπουλος» και οι φίλοι του μετρούν αντίστροφα για την αναμέτρηση με την Παρτίζαν (12:30, Live στο Gazzetta).

Άλλωστε η John Cain Arena θα είναι κατάμεστη, μιας και η Μελβούρνη... ζει σε ρυθμούς «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τους Έλληνες της ομογένειας να δίνουν βροντερό παρών.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν βγει για το καθιερωμένο ζέσταμά τους, με τη 12άδα να συμπληρώνει ο Μοχάβι Κινγκ.

Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει 11 παίκτες στη διάθεσή του από το ρόστερ του τριφυλλιού: Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν, Βασίλης Τολιόπουλος, Τζέριαν Γκραντ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου, Γιάννης Κουζέλογλου, Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Το βίντεο του Gazzetta από την προθέρμανση του Παναθηναϊκού