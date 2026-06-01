Με δύο επιστροφές συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν όψει των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό. Οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Κένεθ Φαρίντ προπονήθηκαν κανονικά, ενώ οι Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα.

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τους τελικούς της Stoiximan GBL, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Το Game 1 έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη (03/06, 21:00) στο ΣΕΦ.

Ο Εργκίν Άταμαν είδε τόσο τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, όσο και τον Κένεθ Φαρίντ να επιστρέφουν σε κανονικούς ρυθμούς, έχοντας ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών που τους ταλαιπωρούσαν το προηγούμενο διάστημα.

Αντίθετα, οι Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, με τον τελευταίο να συνεχίζει να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις λόγω πελματιαίας απονευρωσίτιδας στο αριστερό πόδι.