Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν Καλαϊτζάκης και Φαρίντ, ατομικό για Σλούκα και Ρογκαβόπουλο
Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τους τελικούς της Stoiximan GBL, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Το Game 1 έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη (03/06, 21:00) στο ΣΕΦ.
Ο Εργκίν Άταμαν είδε τόσο τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, όσο και τον Κένεθ Φαρίντ να επιστρέφουν σε κανονικούς ρυθμούς, έχοντας ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών που τους ταλαιπωρούσαν το προηγούμενο διάστημα.
Αντίθετα, οι Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, με τον τελευταίο να συνεχίζει να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις λόγω πελματιαίας απονευρωσίτιδας στο αριστερό πόδι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.