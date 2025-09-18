Ο Μοχάβι Κινγκ αποτελεί συμπληρωματικό παίκτη στη 12άδα του Παναθηναϊκού για το φιλικό με την Παρτίζαν στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» το οποίο φέτος έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς διεξάγεται στην Αυστραλία. Η Μελβούρνη κινείται σε... πράσινους ρυθμούς με την πρώτη φιλική αναμέτρηση να είναι απέναντι στην Παρτίζαν (18/9, 12:30, ΕΡΤ1, LIVE από το Gazzetta).

Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει 11 παίκτες στη διάθεσή του από το ρόστερ του τριφυλλιού: Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν, Βασίλης Τολιόπουλος, Τζέριαν Γκραντ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου, Γιάννης Κουζέλογλου, Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Οι «πράσινοι» δεν θα κατεβάσουν 11άδα ωστόσο απέναντι στο σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς ως συμπληρωματικός θα συμμετάσχει ο Μοχάβι Κινγκ, που πήρε μέρος στις προπονήσεις τις ομάδας και απλώς αναμένεται να είναι στην αποστολή.

Ο Κινγκ είναι 23χρονος σούτινγκ γκαρντ ύψους 1,96μ. με καταγωγή από τη Νέα Ζηλανδία.Τον Ιούνιο του 2023 έγινε draft από τους Λέικερς στη 47η θέση του δεύτερου γύρου και λίγες ώρες αργότερα έγινε ανταλλαγή στους Πέισερς ως μέρος trade που αφορούσε τέσσερις ομάδες. Τα δικαιώματά του στο NBA πλέον έχουν ταξιδέψει στη Νέα Ορλεάνη και ανήκουν στους Πέλικανς, ωστόσο ο ίδιος δεν έχει καταφέρει να αγωνιστεί ποτέ στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Πλέον σε συλλογικό επίπεδο αγωνίζεται για τους Ταουράνγκα, ενώ στις 29 Ιουνίου 2025 σημείωσε 43 πόντους στην ήττα της ομάδας του με 98–88 από τους Σάουθλαντ Σαρκς. Φέτος έγινε και διεθνής με την ομάδα της Νέας Ζηλανδίας για το FIBA Asia Cup και συγκέντρωσε μέσο όρο17.7 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Πέρα από τον Κινγκ, προπονήθηκαν και οι Τζάκσον Μακόι, Έρικ Καφρίτσας, Ντίλον Στιθ και Ζακ Τρίπλετ με τον τελευταίο να μη συμμετέχει στην χθεσινή προπόνηση.