Χωρίς τον Κίναν Έβανς και τον Άλεκ Πίτερς κόντρα στην Παρί για το φιλικό στην Κύπρο ο Ολυμπιακός. Στη δωδεκάδα Μιλουτίνοφ και Βεζένκοβ.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Παρί στο δεύτερο φιλικό στην Κύπρο για το «Νεόφυτος Χανδριώτης», με το τζάμπολ της αναμέτρησης να είναι προγραμματισμένο για τις 16:15.

Όπως έγινε γνωστό, εκτός δωδεκάδας θα βρίσκεται ο Κίναν Έβανς με τον Άλεκ Πίτερς, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα ωστόσο να έχει στη διάθεσή του, τόσο τον Νίκολα Μιλουτίνοφ όσο και τον Σάσα Βεζένκοβ.

Η απόφαση για τον οποία έμειναν εκτός οι Έβανς και Πίτερς αφορά λόγους ξεκούρασης. Αμφότεροι είχαν αγωνιστεί στο χθεσινό (13/9) παιχνίδι όπου η Μονακό είχε επικρατήσει με 83-80 στην παράταση.