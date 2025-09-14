Ολυμπιακός: Με Μιλουτίνοφ και Βεζένκοβ κόντρα στην Παρί, εκτός Έβανς και Πίτερς
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Παρί στο δεύτερο φιλικό στην Κύπρο για το «Νεόφυτος Χανδριώτης», με το τζάμπολ της αναμέτρησης να είναι προγραμματισμένο για τις 16:15.
Όπως έγινε γνωστό, εκτός δωδεκάδας θα βρίσκεται ο Κίναν Έβανς με τον Άλεκ Πίτερς, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα ωστόσο να έχει στη διάθεσή του, τόσο τον Νίκολα Μιλουτίνοφ όσο και τον Σάσα Βεζένκοβ.
Η απόφαση για τον οποία έμειναν εκτός οι Έβανς και Πίτερς αφορά λόγους ξεκούρασης. Αμφότεροι είχαν αγωνιστεί στο χθεσινό (13/9) παιχνίδι όπου η Μονακό είχε επικρατήσει με 83-80 στην παράταση.
