EuroLeague: Η ατάκα του Φουρνιέ και η παρακάμερα του τελικού
Ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή της EuroLeague για τέταρτη φορά στην ιστορία του εδώ και μια εβδομάδα, με την διοργανώτρια Αρχή να ανεβάζει ένα εντυπωσιακό βίντεο με την παρακάμερα του μεγάλου τελικού.
Η ατάκα του Φουρνιέ για τον την ήττα απέναντι στην Μονακό στο Άμπου Ντάμπι, οι αντιδράσεις των παικτών και των προπονητών του Ολυμπιακού μετά την κόρνα της λήξης, το τρόπαιο στην εξέδρα και πολλά ακόμη περιλαμβάνονται στο υπέροχο αυτό βίντεο, το οποίο αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο την αγνότητα των συναισθημάτων των πρωταγωνιστών της τεράστιας αυτής επιτυχίας.
Το βίντεο της EuroLeague:
