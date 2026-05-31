Γουόκαπ: «Το βράδυ της κατάκτησης κατάλαβα πως ο Ολυμπιακός είναι τρόπος ζωής»

Ο Τόμας Γουόκαπ και η Εστρέλα Νούρι βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή του ANT1 «Σαββατοκύριακο Παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου, με τον γκαρντ του Ολυμπιακού και την σύζυγό του να μιλούν για όλα όσα έζησαν τις τελευταίες ημέρες μετά την κατάκτηση της EuroLeague.

Ο διεθνής γκαρντ της Εθνικής Ελλάδας μίλησε για την σημασία του τροπαίου για τον κόσμο, για το ατελείωτο πάρτι στον Πειραιά, αλλά και για την... λύτρωση μετά τα 4 χαμένα Final Four.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Τόμας Γουόκαπ:

Για το πως βίωσαν τους εορτασμούς μετά τη νίκη:

«Ήμασταν έξω μέχρι τις 7 το πρωί και πανηγυρίζαμε με τους οπαδούς στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία, να είμαστε όλοι μαζί και να γιορτάζουμε ήταν πολύ καλύτερο από το να πάμε κάπου για ποτό σε ένα μαγαζί. Το να καταλαβαίνεις πόσο σημαντική είναι αυτή η κατάκτηση, δεν ήταν απλά το τρόπαιο, εκείνο το βράδυ κατάλαβα πως ο Ολυμπιακός είναι τρόπος ζωής».

Για τον τρόπο που πανηγυρίζουν οι Έλληνες:

«Σε άλλες χώρες το κάνουν για το πάρτι και για να περάσουν καλά, οι Έλληνες το κάνουν με πάθος, είναι τόσο παθιασμένοι που ήθελαν να το γιορτάσουν με αυτόν τον τρόπο για να το «βγάλουν από μέσα τους» και να δείξουν έτσι τί σημαίνει για αυτούς και σίγουρα για εμένα ήταν μια μοναδική εμπειρία».

Για τους εορτασμούς σε όλη την Ελλάδα:

«Μετά από τέσσερα χρόνια που χάναμε στο Final Four νομίζω πως το χρωστούσαμε στους οπαδούς επομένως πιστεύω πως δεν πανηγύριζαν μόνο αυτή τη νίκη αλλά και τη «λύτρωση» από τις προηγούμενες χρονιές».

Για την επίσκεψη στον Κυριάκο Μητσοτάκη:

«Μου το είπαν μια μέρα πριν και της είπα (στη γυναίκα του), πρέπει να πάμε να πάρουμε ένα κοστούμι. Αλλά ήταν κάτι εκπληκτικό και μεγάλη τιμή για μένα, δεν είναι η πρώτη φορά που τον γνωρίζω, αλλά αυτή τη φορά είχα την ευκαιρία να καθίσω μαζί του και αγάπησα την ενέργειά του, φαίνεται στο πρόσωπό του πως είναι καθαρός άνθρωπος με καλή ενέργεια. Δεν πηγαίνουμε για βόλτα έξω, αλλά έχω τεράστιο σεβασμό για αυτόν και νιώθω πολύ τυχερός που είχα την ευκαιρία να τον συναναστραφώ».

Για την Εστρέλα:

«Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου που είμαι μαζί της και το νιώθω κάθε μέρα από τη στιγμή που ξυπνάω».