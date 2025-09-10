Μέρα εξελίξεων στη Euroleague: Τα πιθανά σενάρια για την απόφαση σχετικά με το Final Four

Εξελίξεις αναμένονται μέσα στη σημερινή ημέρα (10/9) ως προς την απόφαση για την επιλογή της πόλης που θα φιλοξενήσει το Final Four της Euroleague το 2026.

Μπορεί αυτές τις ημέρες η μπασκετική Ευρώπη να κινείται σε ρυθμούς EuroBasket 2025, ειδικότερα από τη στιγμή όπου πλέον ολοκληρώνεται και η φάση των προημιτελικών και ο μεγάλος τελικός πλησιάζει, ωστόσο η Τετάρτη (10/9), αναμένεται να είναι μία μέρα με εξελίξεις στον χώρο της Euroleague.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις ως προς την πόλη η οποία θα φιλοξενήσει το Final Four της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης για τη σεζόν του 2025-26. Όπως είχατε διαβάσει μέσα από το ρεπορτάζ του Gazzetta, η οριστική απόφαση ήταν να παρθεί την Τετάρτη, ωστόσο η ψηφοφορία δείχνει να πηγαίνει προς αναβολή καθώς οι ομάδες - μέτοχοι δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για την απόκρυψη στοιχείων από την πλευρά της Euroleague.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ερυθρός Αστέρας είχε στείλει επιστολή στις ομάδες-μετόχους, κάνοντας λόγο για μη ακριβή στοιχεία σχετικά με την προσφορά που έκανε το Βελιγράδι. Η Αθήνα και το Βελιγράδι άλλωστε, είναι οι δύο πόλεις που διεκδικούν το Final Four της σεζόν 2025-26, με τα τελευταία δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι η πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι το φαβορί για το μεγάλο αυτό event.

Εκτός από την επιστολή των Σέρβων, υπάρχει και ζήτημα σχετικά με τη διαμεσολαβήτρια εταιρεία, που σύμφωνα με την EuroLeague βοήθησε στη συνεργασία με την ελληνική Κυβέρνηση, την ύπαρξη της οποίας αρνήθηκε από πλευράς του ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Η ψηφοφορία είχε αναβληθεί και τον περασμένο Ιούλιο, όταν οι ομάδες μέτοχοι είχαν πάρει την απόφαση για αναβολή, ύστερα από βελτιωμένη πρόταση του Βελιγραδίου.