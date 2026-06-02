Ο Νταβίντε Καλάμπρια έχει μπει στο στόχαστρο της Κάλιαρι, η οποία έριξε στο τραπέζι το ενδεχόμενο ανταλλαγής στον Παναθηναϊκό με τον Γκαμπριέλε Ζάπα.

Μεγάλη πέραση έχει ο Νταβίντε Καλάμπρια στην Ιταλία και έπειτα από μία γεμάτη σεζόν με τον Παναθηναϊκό, το όνομά του παίζει... δυναμικά στα μεταγραφικά δρώμενα της γειτονικής χώρας.

Σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο 29χρονος ακραίος μπακ βρίσκεται ιδιαίτερα ψηλά στη λίστα της Κάλιαρι, ωστόσο το γεγονός ότι ο ίδιος έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, κάνει τον ιταλικό σύλλογο να βρει διαφορετικούς τρόπους για να τον προσεγγίσει.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, η Κάλιαρι προσφέρει ως έμψυχο αντάλλαγμα τον δικό της δεξιό οπισθοφύλακα, τον Γκαμπριέλε Ζαπά. Ο 26χρονος αμυντικός έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030 και πέρσι πραγματοποίησε επίσης μία γεμάτη σεζόν με 33 ματς σε όλες τις διοργανώσεις και απολογισμό τρεις ασίστ, ωστόσο φαίνεται να πως δεν... κολλάει στα πλάνα του προπονητή για τη νέα χρονιά.

Αντιθέτως, ο άλλοτε αμυντικός της Μίλαν δείχνει ο ιδανικός για τα πλάνα του Φάμπιο Πισακάνε με αποτέλεσμα να αναζητείται η φόρμουλα για να γίνει το deal. Να θυμίσουμε πώς ο 26χρονος ποδοσφαιριστής κόστισε σχεδόν τρία εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2021 για να πάει στην Κάλιαρι.

