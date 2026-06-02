Η αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας πέταξε για Μουντιάλ και το αεροπλάνο της δέχθηκε το... γούρικο μπουγέλωμα.

Λιγότερες από 10 ημέρες έμειναν για την πρώτη σέντρα στο φετινό Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό με τη συμμετοχή 48 ομάδων για πρώτη φορά στην ιστορία.

Οι χώρες έχουν αρχίσει την προετοιμασία τους και σύντομα θα βρεθούν στη Βόρεια Αμερική ενόψει του τουρνουά, με την πολυνίκη του θεσμού Βραζιλία να έχει ήδη αναχωρήσει για τις ΗΠΑ.

Η πεντάκις πρωταθλήτρια κόσμου διέλυσε με 6-2 τον Παναμά σε φιλική αναμέτρηση και οι 26μελης αποστολή μαζί με τον Κάρλο Αντσελότι και τους συνεργάτες του μπήκε στο αεροπλάνο από το Ριο Ντε Τζανέιρο με στόχο φυσικά να ράψει το έκτο αστέρι.

Στο πλαίσιο αυτό και κατά την αποχώρηση, το αεροσκάφος της Σελεσάο δέχθηκε το...γούρικο μπουγέλωμα, «βάπτισμα» όπως το ονομάζουν οι φίλοι της Σελεσάο, ώστε η ομάδα τους να έχει τύχει και να γυρίσει πίσω παρέα με το βαρύτιμο τρόπαιο.