Το Final Four της EuroLeague δεν έχει βρει ακόμα στέγη, με την Αθήνα και το Βελιγράδι να «μονομαχούν», ωστόσο υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο νέας αναβολής στην ψηφοφορία της Τετάρτης (10/9).

Η απόφαση για το Final Four της EuroLeague ήταν να παρθεί οριστικά την Τετάρτη (10/9), αλλά κάτι τέτοιο σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta υπάρχει πλέον πολύ ισχυρό ενδεχόμενο μίας νέας αναβολής.

Η ψηφοφορία της Τετάρτης πηγαίνει προς αναβολή, μιας και οι ομάδες-μέτοχοι δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για την απόκρυψη στοιχείων από την EuroLeague.

Θυμίζουμε πως ο Ερυθρός Αστέρας έστειλε επιστολή στις ομάδες-μετόχους, κάνοντας λόγο για μη ακριβή στοιχεία σχετικά με την προσφορά που έκανε το Βελιγράδι. Αθήνα και Βελιγράδι άλλωστε, είναι οι δύο πόλεις που διεκδικούν το Final Four της σεζόν 2025-26, με τα τελευταία δημοσιεύματα να φέρνουν την ελληνική πρωτεύουσα στη θέση του φαβορί.

Εκτός από την επιστολή των Σέρβων, υπάρχει και ζήτημα σχετικά με τη διαμεσολαβήτρια εταιρεία, που σύμφωνα με την EuroLeague βοήθησε στη συνεργασία με την ελληνική Κυβέρνηση. Την ύπαρξη της οποίας αρνήθηκε ο Γιάννης Βρούτσης.

Θυμίζουμε πως η απόφαση ήταν να παρθεί τον περασμένο Ιούλιο. Όμως οι ομάδες-μέτοχοι είχαν πάρει την απόφαση για αναβολή, μετά από νέα βελτιωμένη πρόταση του Βελιγραδίου και μετακίνησαν τη νέα ψηφοφορία για τον Σεπτέμβριο.