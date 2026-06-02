Στο ντοκιμαντέρ του στο Netflix ο Χάμες Ροντρίγκες μίλησε για το περιστατικό όπου η Αστυνομία τον έπιασε να τρέχει, όταν αγωνιζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή του Χάμες Ροντρίγκες έχει βγάλει στη... φόρα αρκετές ιστορίες και ατάκες του Κολομβιανού άσου.

Μια από αυτές ήταν και τα λόγια που του είχε πει ο Κάρλος Κορμπεράν, όταν οι δυο τους συνυπήρξαν στον Πειραιά για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Δεν είναι η μοναδική όμως, αφού προκύπτει μια ακόμη ενδιαφέρουσα ιστορία, από τον καιρό που αγωνιζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ήταν 1η Ιανουαρίου του 2016, όταν ο Χάμες έφτασε στο προπονητικό κέντρο της «βασίλισσας», κυνηγημένος από τις Αστυνομικές αρχές, καθώς οδηγούσε με ταχύτητα ανώτατη των 200 χλμ.

Χωρίς να γνωρίζουν τον κάτοχο του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί το καταδίωξαν μέχρι το προπονητήριο της Ρεάλ, όπου στη συνέχεια μίλησαν με τους υπεύθυνους ασφαλείας. Λίγο καιρό αργότερα ο Κολομβιανός τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 10.400 ευρώ για μη υπακοή στην «εξουσία».

«Είχα γίνει ανέκδοτο στα αποδυτήρια», λέει ο ίδιος, ενώ στη συνέχεια του ντοκιμαντέρ προσθέτει «Δεν πήγαινα με 220, με 180 πήγαινα!».