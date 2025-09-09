Βελιγράδι και Αθήνα συνεχίζουν να δίνουν τη δική τους «μάχη» για το ποια πόλη θα φιλοξενήσει το Final Four της EuroLeague τη σεζόν 2025-26, με τους Σέρβους να κάνουν λόγο για ανακριβή στοιχεία σχετικά με την προσφορά τους.

Οι αποφάσεις για το Final Four της EuroLeague αναμένεται να παρθούν το πρωί της Τετάρτης (10/9), με την Αθήνα, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, να παρουσιάζεται σα φαβορί, κερδίζοντας την κούρσα σε σχέση με το Βελιγράδι.

Ωστόσο, ο Ερυθρός Αστέρας διαμαρτυρήθηκε μέσω επιστολής προς τις ομάδες-μετόχους, τονίζοντας πως τα στοιχεία που δόθηκαν σχετικά με την υποψηφιότητα του Βελιγραδίου δεν ήταν ακριβή. Και πως παρουσιάστηκε μάλιστα ότι το Βελιγράδι δίνει για τη διεξαγωγή του Final Four στη Σερβία περίπου 2.6 εκατομμύρια λιγότερα σε σχέση με την Αθήνα. Ωστόσο αυτή η διαφορά είναι πολύ μικρότερη, με την απόκλιση να είναι κάπου στις 900 χιλιάδες, όπως αναφέρεται αλλά αυτή η διαφορά μπορεί να καλυφθεί μέσω των σουιτών του γηπέδου.

Το απόσπασμα από την επιστολή του Ερυθρού Αστέρα

«Αφού λάβαμε την παρουσίαση που δόθηκε στα σωματεία μέσω email, μείναμε κάπως έκπληκτοι, καθώς δεν περιλάμβανε ακριβή δεδομένα και στοιχεία από την επίσημη προσφορά μας, μαζί με εξηγήσεις που μας είναι άγνωστες. Για χάρη της διαφάνειας στη διαδικασία αυτή, σας αποστέλλουμε, μαζί με αυτήν την επιστολή και το email, την επίσημη παρουσίαση και προσφορά του Βελιγραδίου και της Σερβίας, καθώς και την έκδοση που έχετε ήδη λάβει από τη διοίκηση της EuroLeague.

Ο μοναδικός μας στόχος είναι η πλήρης διαφάνεια και τα ίσα δικαιώματα ώστε να παραμείνουμε δίκαιος ανταγωνιστής στη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Final Four. Πιστεύουμε ότι έχουμε κερδίσει αυτό το δικαίωμα μέσα από τη δουλειά μας, τη συμπεριφορά μας, τον επαγγελματισμό μας και τη δυνατή συνεργασία μας. Αν, μετά την αξιολόγηση όλων των πληροφοριών και των προσφορών που έχουμε καταθέσει, η απόφαση είναι να απονεμηθεί το Final Four σε άλλη πόλη, θα απευθύνουμε με σεβασμό τα συγχαρητήριά μας στον νικητή».