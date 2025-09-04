Η Euroleague μέσα από επίσημη ανακοίνωση, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι.

Πένθος επικρατεί στην Ιταλία καθώς σε ηλικία 91 ετών, ο εμβληματικός σχεδιαστής μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε την Πέμπτη (4/9), έχοντας αφήσει πίσω του ένα σπουδαίο έργο στη μόδα.

Ο ίδιος φυσικά είχε αφήσει το στίγμα του στον αθλητισμό καθώς από το 2008 ήταν ο ιδιοκτήτης της Ολίμπια Μιλάνο, ομάδα η οποία είχε πάρει και το όνομα του brand, έχοντας γίνει γνωστή ως Αρμάνι Μιλάνο.

Η Euroleague, μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του Αρμάνι, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι: «Ο Τζόρτζιο Αρμάνι θα μείνει στη μνήμη όχι μόνο ως ένας από τους σπουδαιότερους σχεδιαστές όλων των εποχών, αλλά και ως ένας γενναιόδωρος υποστηρικτής του αθλητισμού, ένας οραματιστής ηγέτης και ένας υπερήφανος πρεσβευτής της ιταλικής αριστείας».

«Η Euroleague Basketball ενώνεται με την ιταλική και τη διεθνή μπασκετική οικογένεια στο πένθος για τον Τζόρτζιο Αρμάνι, τον θρυλικό σχεδιαστή μόδας και παθιασμένο υποστηρικτή του μπάσκετ, που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 91 ετών.

Ο Armani αγόρασε την Ολίμπια Μιλάνο το 2008 από τον Giorgio Corbelli, καθιστώντας τον εαυτό του τον μοναδικό ιδιοκτήτη του συλλόγου και εγκαινιάζοντας μία νέα χρυσή εποχή. Υπό την καθοδήγησή του, η ομάδα ανέκτησε τη θέση της ανάμεσα στην ελίτ της Ευρώπης, κατακτώντας έξι πρωταθλήματα Ιταλίας, τέσσερα Κύπελλα Ιταλίας και πέντε ιταλικά Σούπερ Καπ. Το 2021, η Olimpia Milano επέστρεψε στο Final Four της EuroLeague για πρώτη φορά από το 1992, ένα ορόσημο στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου. Θέσεις δίπλα στο παρκέ στο Μιλάνο και σε ολόκληρη την ήπειρο είχαν συχνά την παρουσία του ίδιου του Armani, ένδειξη της βαθιάς του αφοσίωσης στο άθλημα και στους παίκτες του.

"Τζόρτζιο Αρμάνι ήταν πρωτοπόρος, παγκόσμιος πολιτιστικός ηγέτης και αληθινός φίλος του αθλήματός μας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Euroleague Basketball, Dejan Bodiroga. «Είμαι βαθιά ευγνώμων για την ανεκτίμητη συνεισφορά και υποστήριξή του στην Euroleague Basketball. Ο θάνατός του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά η κληρονομιά του θα εμπνέει τις επόμενες γενιές".

Πέρα από το μπάσκετ, ο Armani υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα στον παγκόσμιο πολιτισμό. Ίδρυσε τον οίκο Armani το 1975, επαναστατώντας στον χώρο της μόδας και επεκτάθηκε αργότερα στη διασκέδαση, τον αθλητισμό και τη φιλοξενία πολυτελείας. Γνωστός ως ο πρωτοπόρος της μόδας στο κόκκινο χαλί, η επιρροή του ξεπέρασε κατά πολύ τις πασαρέλες, διαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο γενιές ανθρώπων βίωσαν την κομψότητα και τον τρόπο ζωής. Μεταξύ αμέτρητων διακρίσεων, τιμήθηκε το 2021 με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος Αξίας της Ιταλικής Δημοκρατίας, την ύψιστη πολιτική τιμή της χώρας.

"Ο κ. Αρμάνι έδειξε ότι το μπάσκετ μπορεί να σταθεί περήφανα δίπλα στην τέχνη, τη μόδα και τον πολιτισμό, εμπλουτίζοντας το άθλημα με αξίες που ξεπερνούν τα όρια του γηπέδου. Είμαστε βαθιά ευγνώμονες για όλα όσα προσέφερε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ", δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague Basketball, Paulius Motiejunas.

