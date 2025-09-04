Ο Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε σε ηλικία 91 ετών και ο ιταλικός αθλητισμός πενθεί για τον άνθρωπο που άφησε το στίγμα του στον ιταλικό πολιτισμό και καθόρισε τη μοντέρνα ιστορία μίας ολόκληρης ομάδας.

Η είδηση του θανάτου του εμβληματικού σχεδιαστή μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι, προκάλεσε θλίψη στην Ιταλία αλλά και στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς ο ίδιος ήταν μεταξύ άλλων ο ιδιοκτήτης της ιστορικής ομάδας, Ολίμπια Μιλάνο, η οποία μάλιστα είχε πάρει και το όνομα του brand του και είναι πλέον η γνωστή σε όλους μας ως Αρμάνι Μιλάνο.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9), ο Ιταλός σχεδιαστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 91 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στον παγκόσμιο πολιτισμό. Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός AKTOR, μέσα από επίσημες ανακοινώσεις εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του.

Olympiacos BC expresses its deepest condolences on the passing of Giorgio Armani. Our thoughts are with his family, friends, and everyone at Olimpia Milano during this difficult time.

«Οι σκέψεις μας είναι με όλους στην οικογένειά του, τους φίλους του και όλους στην Αρμάνι Μιλάνο» ανέφεραν οι «ερυθρόλευκοι» ενώ το «τριφύλλι» σημείωσε μεταξύ άλλων «το παγκόσμιο μπάσκετ πενθεί την απώλεια ενός σπουδαίου ανθρώπου και πραγματικού ηγέτη».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει την οδύνη της για την απώλεια του Giorgio Armani.



Ο Giorgio Armani δεν ήταν απλά ένας σπουδαίος επιχειρηματίας, αλλά κι ένας πρωτοπόρος στον χώρο του μπάσκετ με ανεκτίμητη προσφορά, τεράστιο όραμα και πραγματικό πάθος για το άθλημα.

Η αγάπη για τον αθλητισμό και η Ολίμπια που έγινε... Αρμάνι

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι είχε ανέκαθεν μία ιδιαίτερη αγάπη για τον αθλητισμό. Ο ίδιος ήταν φίλαθλος της Ίντερ ενώ είχε σχεδιάσει αρκετές εμφανίσεις ομάδων, όπως της εθνικής ομάδας της Αγγλίας και της Τσέλσι. Μάλιστα, η λονδρέζικη ομάδα του είχε αναθέσει και την ανακαίνιση μίας σουίτας στο Στάμφορντ Μπριτζ ενώ το 2021, το brand άρχισε να συνεργάζεται με ένα άλλο μεγάλο σύμβολο της Ιταλίας, την ομάδα της Formula 1 της Φεράρι.

Ο ίδιος ωστόσο υπήρξε καθοριστικό πρόσωπο στην πιο επιτυχημένη ομάδα του ιταλικού μπάσκετ, την Ολίμπια. Πιο συγκεκριμένα, το 2008 αγόρασε την ομάδα, την οποία ανέλαβε ως μοναδικός ιδιοκτήτης, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο λειτουργία της.

Υπό την παρουσία του ως ιδιοκτήτης -τον ρόλο του προέδρου τον ανέθετε σε άλλους, μεταξύ αυτών και ο Ετόρε Μεσίνα- η ομάδα του Μιλάνου μπόρεσε να φτάσει σε αρκετούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, πήρε τέσσερα πρωταθλήματα, δύο κύπελλα και δύο σούπερ καπ.

Παράλληλα με την παρουσία της στις εγχώριες διοργανώσεις, με το που ανέλαβε ο Αρμάνι την ομάδα, η Ολίμπια επέστρεψε στην Euroleague όπου μέχρι και σήμερα έχει σταθερή παρουσία. Έχοντας κατακτήσει στο παρελθόν τρεις φορές την κορυφή (1966, 1987 και 1988), τα χρόνια όπου είχε μείνει μακριά από τη διεκδίκηση του τίτλου ήταν πολλά, αλλά και αυτή η μεγάλη περίοδος «ξηρασίας» επιτέλους έφτασε στο τέλος της.

Πιο συγκεκριμένα, το 2021 υπό τις οδηγίες του Ετόρε Μεσίνα, ο Αρμάνι είδε την ομάδα του να φτάνει μέχρι και το Final Four της Euroleague για πρώτη φορά μετά από το 1992, δηλαδή μετά από 29 χρόνια, κατακτώντας και την τρίτη θέση.

Από εκείνη τη χρονιά ωστόσο, ομάδα δεν μπόρεσε να φτάσει ξανά στο Final Four. Το 2022 έμεινε εκτός στη φάση των playoffs ενώ τα τελευταία τρία χρόνια, το... ταξίδι στην Euroleague τελείωνε με το τέλος της regular season.

Μπορεί λοιπόν να μην έφτασε στην κατάκτηση της Euroleague, ωστόσο το στίγμα του Τζόρτζιο Αρμάνι ως ιδιοκτήτης, θα μείνει στην ιστορία, έχοντας καθορίσει κατά πολύ τη μοντέρνα ιστορία της ομάδας από το Μιλάνο, με τον σύλλογο να έχει σταθερή παρουσία στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και παίκτες και προπονητές που έχουν γράψει οι ίδιοι τη δική τους ξεχωριστή και λαμπρή ιστορία στα παρκέ, να υπηρετούν την Ολίμπια.

Άλλωστε, οι περισσότεροι νεότεροι σε ηλικία δεν την ξέρουν πλέον ως Ολίμπια αλλά ως Αράνι Μιλανο.