Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι.

Ο ισχυρός άνδρας της Ολίμπια Μιλάνο και εκ των κορυφαίων σχεδιαστών όλων των εποχών στον κόσμο, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 91 ετών, βυθίζοντας στο πένθος και το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός δεν παρέλειψαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι με σχετικές ανακοινώσεις και αναρτήσεις.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει την οδύνη της για την απώλεια του Giorgio Armani.

Ο Giorgio Armani δεν ήταν απλά ένας σπουδαίος επιχειρηματίας, αλλά κι ένας πρωτοπόρος στον χώρο του μπάσκετ με ανεκτίμητη προσφορά, τεράστιο όραμα και πραγματικό πάθος για το άθλημα. Σε όλο το διάστημα ενασχόλησης με τα κοινά της EA7 Emporio Armani Milan ξεχώρισε για τον αδαμάντινο χαρακτήρα, το ήθος, την ευγένεια και τη διορατικότητα που είχε σε θέματα που αφορούν τον αθλητισμό.

Το παγκόσμιο μπάσκετ πενθεί την απώλεια ενός σπουδαίου ανθρώπου και πραγματικού ηγέτη.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…»

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός