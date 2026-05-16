Το 1-0 στη σειρά έκανε η Αρμάνι, επικρατώντας της Ρέτζιο Εμίλια με 96-84 στο Μιλάνο, για τον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του ιταλικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη... πλήρωσε το κακό ξεκίνημα στο πρώτο δεκάλεπτο (31-16, 10') και βρέθηκε να κυνηγάει σε όλη την αναμέτρηση, χωρίς να μπορέσει να επανέλθει.

Μετά την ανάπαυλα, οι φιλοξενούμενο παρουσίασαν βελτιωμένη εικόνα στην τρίτη περίοδο και πλησίασαν, ωστόσο στο φινάλε το σύνολο του Ποέτα έλεγξε τον ρυθμό και πήρε το θετικό αποτέλεσμα.

Για την Αρμάνι πρώτος σκόρερ ήταν ο Σιλντς με 9 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ από 14 είχε ο Ντιόπ και 13 πόντους ο ΛεΝτέι. Στον αντίποδα για τη Ρέτζιιο Εμίλια ξεχώρισε ο Μπάρφορντ με 21 πόντους και ο Κοπέν με 20π.

Τα δεκάλεπτα: 31-16, 57-40, 75-64, 96-84