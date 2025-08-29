Κίναν Έβανς και Καλίφα Κουμάντζε ανεβάζουν στροφές, χαρίζοντας μια εντυπωσιακή συνεργασία στην προπόνηση του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει ήδη να βάζει τις βάσεις για την επόμενη σεζόν, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να ανεβάζει μία στιγμή από την προπόνηση της ομάδας, με πρωταγωνιστές τους Κίναν Έβανς και Καλίφα Κουμάντζε.

Ο γκαρντ των Πειραιωτών, ο οποίος έχασε όλη την προηγούμενη σεζόν λόγω τραυματισμού που υπέστη όταν ακόμα ήταν παίκτης της Ζάλγκιρις, στοχεύει στη μεγάλη του επιστροφή και ανεβάζει στροφές.

Άλλωστε ο Ολυμπιακός ποντάρει πολλά τη φετινή σεζόν πάνω του. Στο βίντεο της προπόνησης των Πειραιωτών, ο Έβανς διέσχισε το γήπεδο και ύψωσε την μπάλα στον Κουμάντζε για ένα εμφατικό κάρφωμα. Θυμίζουμε πως ο τελευταίος ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, μιας και λείπουν στο EuroBasket οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Κώστας Αντετοκούνμπο, με την προοπτική να παραμείνει στο ρόστερ.