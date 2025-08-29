Ολυμπιακός, Έβανς: Ανεβάζει στροφές, η συνεργασία και η ασίστ για το βροντερό κάρφωμα του Κουμάντζε (vid)
Ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει ήδη να βάζει τις βάσεις για την επόμενη σεζόν, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να ανεβάζει μία στιγμή από την προπόνηση της ομάδας, με πρωταγωνιστές τους Κίναν Έβανς και Καλίφα Κουμάντζε.
Ο γκαρντ των Πειραιωτών, ο οποίος έχασε όλη την προηγούμενη σεζόν λόγω τραυματισμού που υπέστη όταν ακόμα ήταν παίκτης της Ζάλγκιρις, στοχεύει στη μεγάλη του επιστροφή και ανεβάζει στροφές.
Άλλωστε ο Ολυμπιακός ποντάρει πολλά τη φετινή σεζόν πάνω του. Στο βίντεο της προπόνησης των Πειραιωτών, ο Έβανς διέσχισε το γήπεδο και ύψωσε την μπάλα στον Κουμάντζε για ένα εμφατικό κάρφωμα. Θυμίζουμε πως ο τελευταίος ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, μιας και λείπουν στο EuroBasket οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Κώστας Αντετοκούνμπο, με την προοπτική να παραμείνει στο ρόστερ.
Η συνεργασία Έβανς - Κουμάτζε στην προπόνηση του Ολυμπιακού
Sneak Peek 👀 from today’s practice! 🔥— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) August 29, 2025
Featuring Keenan Evans 🏀 & Khalifa Koumadje 🚀#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/5lzVmGcUKY
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.