Έβανς: «Έχω δουλέψει πολύ το καλοκαίρι, είμαι σαν λιοντάρι στο κλουβί»

Ο Κίναν Έβανς έδειξε την προσμονή του για τα επίσημα ματς.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στο ΣΕΦ και είχε νέα πρόσωπα. Ο Κίναν Έβανς έδειξε πόσ ανυπομονεί για τη νέα σεζόν και θέλει να ξαναπατήσει παρκέ.

Πώς αισθάνεσαι που θα ξανακουστεί το όνομά σου στο παρκέ;

«Έτσι ελπίζω! Αυτό είναι το πλάνο. Έχω δουλέψει πολύ το καλοκαίρι και ελπίζω να βοηθήσω την ομάδα».

Πώς ένιωσες όσο δεν έπαιζες; Σαν λιοντάρι μέσα στο κλουβί;

«Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι δύσκολο να μην μπορείς να βοηθήσεις. Αλλά ελπίζω φέτος να είναι η χρονιά μου.

– Πες μας τα συναισθήματά σου για τη χρονιά – και για σένα και για την ομάδα.

«Είμαι ενθουσιασμένος. Το να μπορώ να παίξω ξανά… είναι υπέροχο».

– Ξέρεις καλά τη φιλοσοφία της ομάδας: ομαδική δουλειά. Αυτό είναι το “κλειδί”; Ποια είναι τα άλλα “κλειδιά”;

«Αυτό είναι ένα μεγάλο “κλειδί”. Επειδή έκανα προπόνηση μαζί τους, έμαθα το στυλ της ομάδας. Έχουμε καινούργιους παίκτες, είναι fun να προπονείσαι μαζί τους και ακόμα καλύτερο να παίζεις μαζί τους φέτος».

– Πώς αισθάνεσαι ότι θα είσαι στο 100% του εαυτού σου στο πρώτο σου παιχνίδι;

«Νομίζω πως κανείς δεν είναι στο 100% του εαυτού του στο πρώτο παιχνίδι, ειδικά εγώ. Πιστεύω θα μου πάρει λίγο καιρό να βρω ρυθμό – ξέρεις, με το άγχος και την ανυπομονησία… όλα μαζί».