Ολυμπιακός για Βεζένκοβ: «Πάντα σεμνός και καθοριστικός, ηγείται ξανά ως ο απόλυτος αντι-σταρ»
Ο Σάσα Βεζένκοβ αποτελεί έναν εκ των ηγετών του Ολυμπιακού. Και αυτήν τη φορά ήταν η δική του ώρα για το appreciation post στις αναρτήσεις της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ για το «Then & Nᴏᴡ». Ξετυλίγοντας το κουβάρι της καριέρας του στον Ολυμπιακό από το 2018, όταν και έπιασε λιμάνι για πρώτη φορά.
Φυσικά με τους Πειραιώτες, ο Σάσα Βεζένκοβ έχει εκτοξεύσει την καριέρα του, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα Ελλάδας, 2 κύπελλα και ισάριθμα Super Cup, ενώ αναδείχθηκε μεταξύ άλλων και MVP της EuroLeague το 2023.
Κάνοντας και το όνειρο του NBA πραγματικότητα με τους Σακραμέντο Κινγκς, μετά από την τρομερή σεζόν το 2022-23. «Επιστρέφει στην οικογένειά του και ηγείται ξανά ως ο απόλυτος αντι-σταρ. Πάντα σεμνός και καθοριστικός» αναφέρει η ανάρτηση του Ολυμπιακού, για την επιστροφή του Βεζένκοβ την περασμένη σεζόν, που οδήγησε στον τίτλο της Stoiximan GBL.
Δείτε ΕπίσηςΜπαρτζώκας, Γιασικεβίτσιους: Όταν οι κορυφαίοι υποστηρίζουν τους κορυφαίους - Ποιων ομάδων είναι φίλαθλοι οι σπουδαίοι του μπάσκετ
Ο ίδιος, βέβαια, τραυματίστηκε στον τέταρτο και τελευταίο τελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό, κάνοντας δηλώσεις σχετικά με την επιστροφή του. «Νομίζω ότι θα είμαι 100% έτοιμος για το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν στις 30 Σεπτεμβρίου» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Βεζένκοβ.
Το tweet του Ολυμπιακού για τον Σάσα Βεζένκοβ
ᴛʜᴇɴ & ɴᴏᴡ ꜱᴇʀɪᴇꜱ ᴄʟᴏsᴇs ᴡɪᴛʜ ... 🔴⚪️— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) August 18, 2025
With our MVP!
2018: Ένα αυθεντικό ταλέντο πιάνει λιμάνι
2023: Με επιμονή και σκληρή δουλειά γίνεται ο καλύτερος παίκτης της Ευρώπης και ζει το όνειρο του ΝΒΑ.
2025: Επιστρέφει στην οικογένειά του και ηγείται ξανά ως ο απόλυτος… pic.twitter.com/ZRIjjPM6UK
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Σάσα Βεζένκοβ: «Νομίζω ότι θα είμαι 100% έτοιμος για το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν στις 30 Σεπτεμβρίου»
- Μπαρτζώκας, Γιασικεβίτσιους: Όταν οι κορυφαίοι υποστηρίζουν τους κορυφαίους - Ποιων ομάδων είναι φίλαθλοι οι σπουδαίοι του μπάσκετ
- Φουρνιέ για σφαλιάρα Γιάννη σε Λαρεντζάκη: «Αυτό θα συμβαίνει αν δεν με ακούς!»