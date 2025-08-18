Ολυμπιακός για Βεζένκοβ: «Πάντα σεμνός και καθοριστικός, ηγείται ξανά ως ο απόλυτος αντι-σταρ»

Ο Ολυμπιακός συνέχισε τη σειρά «Then & Now» με ποστάρισμα για τον Σάσα Βεζένκοβ, αναφέροντάς τον ως τον απόλυτο αντί-σταρ που επέστρεψε και ηγείται.

Ο Σάσα Βεζένκοβ αποτελεί έναν εκ των ηγετών του Ολυμπιακού. Και αυτήν τη φορά ήταν η δική του ώρα για το appreciation post στις αναρτήσεις της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ για το «Then & Nᴏᴡ». Ξετυλίγοντας το κουβάρι της καριέρας του στον Ολυμπιακό από το 2018, όταν και έπιασε λιμάνι για πρώτη φορά.

Φυσικά με τους Πειραιώτες, ο Σάσα Βεζένκοβ έχει εκτοξεύσει την καριέρα του, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα Ελλάδας, 2 κύπελλα και ισάριθμα Super Cup, ενώ αναδείχθηκε μεταξύ άλλων και MVP της EuroLeague το 2023.

Κάνοντας και το όνειρο του NBA πραγματικότητα με τους Σακραμέντο Κινγκς, μετά από την τρομερή σεζόν το 2022-23. «Επιστρέφει στην οικογένειά του και ηγείται ξανά ως ο απόλυτος αντι-σταρ. Πάντα σεμνός και καθοριστικός» αναφέρει η ανάρτηση του Ολυμπιακού, για την επιστροφή του Βεζένκοβ την περασμένη σεζόν, που οδήγησε στον τίτλο της Stoiximan GBL.

Ο ίδιος, βέβαια, τραυματίστηκε στον τέταρτο και τελευταίο τελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό, κάνοντας δηλώσεις σχετικά με την επιστροφή του. «Νομίζω ότι θα είμαι 100% έτοιμος για το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν στις 30 Σεπτεμβρίου» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Βεζένκοβ.

