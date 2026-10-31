Ο Στέφανος Μακρής αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι Μιλάνο. Ο τρομερός Μίλερ-ΜακΙντάιρ, τα καλάθια του Βεζένκοβ, οι κακές άμυνες των δύο ομάδων και η “ερυθρόλευκη” ικανότητα στο διάβασμα του παιχνιδιού.

Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, αλλά τελικά πήρε την νίκη με 84-78, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 7-2 στην EuroLeague.

Το Gazzetta αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη των Πειραιωτών.

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ έθεσε το τόνο

Έχοντας να διαχειριστεί τα νέα της απώλειας του Μοντέρο για τους επόμενους 6 μήνες, υπήρχε μία λογική παγωμάρα στον Ολυμπιακό. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, όμως, φρόντισε να μην αφήσει την ομάδα του να παρασυρθεί από αυτό.

Ο Αμερικανός γκαρντ μπήκε πολύ επιθετικά στο παρκέ και έθεσε τον τόνο για την ομάδα του, παίρνοντας συνεχώς πρωτοβουλίες, ώστε να κουβαλήσει τους “ερυθρόλευκους”, κλείνοντας το ματς με 24 πόντους με 5/10 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ασίστ (που έδωσαν άλλους 7 πόντους στον Ολυμπιακό) και το απίθανο (για ματς που κρίθηκε στον πόντο) +20 στο σύστημα +/- σε 32 λεπτά συμμετοχής.

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ καθόρισε τις ισορροπίες. Το γεγονός ότι στα 8 λεπτά που κάθισε στον πάγκο, ο Ολυμπιακός είχε -14 λέει πολλά για την επιρροή του στο παιχνίδι. Ο Αμερικανός πήρε τους “ερυθρόλευκους” στην πλάτη του, πήγαινε προς το καλάθι, δημιούργησε φθορά. Αυτό του έδωσε αυτοπεποίθηση, με αποτέλεσμα να πάρει στην συνέχεια τα σουτ που του έδωσε η Αρμάνι στην περιφέρεια.

Οι κακές άμυνες, η κλάση του Βεζένκοβ και η υποτιμημένη ικανότητα του Ολυμπιακού

Σε ένα σκληρό παιχνίδι, κόντρα σε μία πιο φρέσκια ομάδα - αφού η Αρμάνι είχε μία παραπάνω μέρα ξεκούραση και, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, δεν είχε και ταξίδι ενδιάμεσα - η ομάδα του Πειραιά έπρεπε, να βρει λύσεις με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς αποδείχθηκε ότι ήταν να χαμηλώσει το τέμπο. Αυτό βοήθησε στην οικονομία του αγώνα.

Πρέπει να γίνει κάτι σαφές: Το τελικό σκορ (84-78) ήταν χαμηλό. Οι άμυνες των δύο ομάδων - όμως - ήταν κακές. Σύμφωνα με το Hudl Instat, ο Ολυμπιακός σημείωνε 1.06 πόντους ανά κατοχή (σε ένα ελίτ νούμερο) και δεχόταν 1.03 πόντους ανά κατοχή (σε ένα κακό νούμερο). Ο Ολυμπιακός σούταρε με 67.6% στα δίποντα και 38.1% στα τρίποντα, ενώ η Αρμάνι σούταρε με το 68% στα δίποντα και 42.3% στα τρίποντα. Γιατί λοιπόν το σκορ ήταν χαμηλό; Επειδή το ματς πήγε στις 85 κατοχές και όχι στις 94 που παίζει συνήθως ο Ολυμπιακός.

Λόγω αυτού του πλαισίου, αναδείχθηκε - ξανά - η κλάση του Βεζένκοβ. Ο σταρ του Ολυμπιακού είναι ιδανικός στο να δημιουργεί κάτι από το τίποτα - ειδικά σε μεγάλες επιθέσεις - και αυτό έκανε για ακόμα μία φορά, τελειώνοντας το ματς με 24 πόντους με 9/14 σουτ (1/4 τρίποντα) και 4/6 βολές σε 32 λεπτά συμμετοχής.

Παράλληλα, το συγκεκριμένο τέμπο ανέδειξε την υποτιμημένη ικανότητα του Ολυμπιακού να βρίσκει λύσεις εκμεταλλευόμενος οποιαδήποτε στιγμή χαλάρωσης της αντίπαλης άμυνας. Ιδού ένα παράδειγμα:

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ παίζει Pick and Roll. Ο Χολ είναι λίγο πιο μέσα από ότι πρέπει για να δώσει βοήθεια, αφήνοντας χώρο στον Γουόρντ.

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ πασάρει στον Γουόρντ, που έχει χώρο να επιτεθεί στο καλάθι.

Ο Γουόρντ πάει προς το καλάθι.

Ο Γουόρντ σκοράρει.

Λίγο αργότερα, ιδού μία άλλη φάση.

Ο Τζόζεφ παίζει Pick and Roll με τον Βεζένκοβ και η Αρμάνι κάνει αλλαγή στο σκριν.

Βλέποντας τον Γκούντουριτς πιο μέσα από ότι πρέπει, ο Τζόζεφ πασάρει στον Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ ευστοχεί σε τρίποντο.

Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να τρέξει όσο θέλει. Δεν άφησε όμως και την Αρμάνι να τρέξει. Πήγε στο ματς σε σετ παιχνίδι. Τα κουρασμένα του πόδια δεν τον άφησαν να παίξει την άμυνα που ήθελε. Το μπασκετικό του μυαλό όμως ήταν αρκετό για να σκοράρει όσο χρειαζόταν ώστε να πάρει την νίκη.

Μία κυνική νίκη

Ο Ολυμπιακός έδωσε ρεσιτάλ… κυνισμού επαγγελματικών νικών στην τρίτη διαβολοβδομάδα της EuroLeague. Ήταν κυνικός στην Τουρκία κόντρα στην Μπεσίκτας - χτυπώντας συνέχεια στο Pick and Roll τους Τούρκους - και εξίσου κυνικός κόντρα στην Αρμάνι, στοχεύοντας στις στιγμές χαλάρωσης των Ιταλών.

Είναι σαφές ότι η άνοδος του Μίλερ-ΜακΙντάιρ έχει λειτουργήσει ευεργετικά για τον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός νιώθει άνετα, δημιουργεί και εκτελεί εξίσου καλά, βάζει στο παιχνίδι τους συμπαίκτες του. Παράλληλα, ο Βεζένκοβ και ο Γουόρντ συνεχίζουν τις υψηλές πτήσεις, ο Παπανικολάου πάντα δίνει κάτι, οι “ερυθρόλευκοι” ψηλοί εναλλάσσονται σε ρόλο πρωταγωνιστή.

Ο Ολυμπιακός έχει να διαχειριστεί τις απουσίες των Μοντέρο, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, την επιστροφή του Μιλουτίνοβ, την ένταξη του Κόντσαρ στο ρόστερ του. Παρόλα αυτά, έπειτα από 9 αγωνιστικές έχει ρεκόρ 7-2 (με 5 εκτός έδρας νίκες) και βρίσκεται στην κορυφή της EuroLeague, παρέα με τον Παναθηναϊκό. Εντός παρκέ - βγάζοντας δηλαδή από την εξίσωση τους τραυματισμούς - τα πράγματα δύσκολα θα μπορούσαν να πάνε καλύτερα. Και η λογική λέει ότι όσο προχωράει η σεζόν, οι “ερυθρόλευκοι” θα συνεχίσουν να βελτιώνονται.