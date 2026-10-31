Μακρής στο Gazz Floor: «Η λογική λέει ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για παίκτη»
Ο Ολυμπιακός παρά τις πολλές απουσίες κατόρθωσε να πάρει ακόμη μια νίκη, την 7η σε 9 αγωνιστικές στη φετινή EuroLeague, επικρατώντας με 84-78 της Αρμάνι Μιλάνο στη Sunel Arena.
Ωστόσο, αυτό που επισκίασε τα πάντα ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του Γιαν Μοντέρο, με τον άσο των Πειραιωτών να περνάει την πόρτα του χειρουργείου και, όπως ενημέρωσε επίσημα η ΚΑΕ, να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους έξι μήνες.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Στέφανος Μακρής μίλησε στην εκπομπή του Gazz Floor by Novibet και εξήγησε πως η λογική λέει ότι οι Ερυθρόλευκοι θα βγουν στην αγορά για παίκτη, ούτως ώστε να καλύψουν το κενό του πρώην αστέρα της Βαλένθια.
Δείτε το απόσπασμα στο Gazz Floor by Novibet
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