Μακρής στο Gazz Floor: «Η λογική λέει ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για παίκτη»

Ο Στέφανος Μακρής μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για το πώς αναμένεται να κινηθεί ο Ολυμπιακός μετά τον τραυματισμό του Μοντέρο.

Ο Ολυμπιακός παρά τις πολλές απουσίες κατόρθωσε να πάρει ακόμη μια νίκη, την 7η σε 9 αγωνιστικές στη φετινή EuroLeague, επικρατώντας με 84-78 της Αρμάνι Μιλάνο στη Sunel Arena.

Ωστόσο, αυτό που επισκίασε τα πάντα ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του Γιαν Μοντέρο, με τον άσο των Πειραιωτών να περνάει την πόρτα του χειρουργείου και, όπως ενημέρωσε επίσημα η ΚΑΕ, να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους έξι μήνες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Στέφανος Μακρής μίλησε στην εκπομπή του Gazz Floor by Novibet και εξήγησε πως η λογική λέει ότι οι Ερυθρόλευκοι θα βγουν στην αγορά για παίκτη, ούτως ώστε να καλύψουν το κενό του πρώην αστέρα της Βαλένθια.