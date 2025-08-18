Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και Γιώργος Μπαρτζώκας έχουν την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που τους ενώνει, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν αυτός που χάρηκε περισσότερο από την έκβαση του ντέρμπι στην 1η αγωνιστική της Premier League.

Το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των σπορ, λένε. Και πιθανότατα όχι άδικα, αφού πρόκειται για το πλέον λαοφιλές άθλημα. Κάτι που αναγκάζει πολλούς μπασκετικούς και όχι μόνο, να στραφούν εκεί εκφράζοντας το πάθος τους ως φίλαθλοι.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Λιθουανός, πρωταθλητής Ευρώπης με τη Φενέρμπαχτσε, προσπαθεί να παρακολουθεί, όταν του επιτρέπουν οι υποχρεώσεις τα παιχνίδια της αγαπημένης του ομάδας.

Πολλές φορές, βέβαια, αυτό δεν του βγαίνει σε καλό. Αφού η παρουσία του στο Ολντ Τράφορντ, στην πρεμιέρα της Premier League, συνοδεύτηκε με ήττα για την αγαπημένη του Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το γκολ του Ρικάρντο Καλαφιόρι έκρινε την αναμέτρηση, με τον Σάρας ωστόσο να ποστάρει μία φωτογραφία έξω από το Ολντ Τράφορντ, δίχως να κρύψει τον ενθουσιασμό του που βρισκόταν εκεί.

Η Γιουνάιτεντ του Μπαρτζώκα και ο «Gunner» Αντετοκούνμπο

Φυσικά, αυτό που ενώνει τον Γιασικεβίτσιους και τον Γιώργο Μπαρτζώκα είναι η κοινή τους αγάπη για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Άλλωστε και ο ίδιος ο προπονητής του Ολυμπιακού το δήλωσε, κάνοντας και λίγη πλάκα. «Έχει λυθεί η παρεξήγηση με τον Γιασικεβίτσιους, έτσι κι αλλιώς μας ενώνει η Γιουνάιτεντ» είχε πει ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη διάρκεια της σεζόν.

Γνωστός φυσικά για τα «ερυθρόλευκα» αισθήματά του, ο Μπαρτζώκας λατρεύει εκτός των άλλων και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η οποία, βέβαια, δεν έχει οπαδούς μονάχα από τον χώρο του μπάσκετ, καθώς ο Γιουσέιν Μπολτ αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς οπαδούς της ανά τον κόσμο.

Αμφότεροι, δηλαδή, στέκονται απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak, ο οποίος προετοιμάζεται για το EuroBasket 2025, είχε δηλώσει στο παρελθόν τον αγαπημένο του παίκτη και την αγαπημένη του ομάδα. Η οποία δεν είναι άλλη από την Άρσεναλ, λόγω του Τιερί Ανρί.

«Έβλεπα πολύ ποδόσφαιρο όταν ήμουν μικρός. Ο πατέρας μου έπαιζε και το ποδόσφαιρο ήταν η ζωή μας. Ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ στα 13. Η αγαπημένη μου ομάδα ήταν η Άρσεναλ και ο αγαπημένος μου παίκτης ο Ανρί. Είμαι φαν της Άρσεναλ αλλά μου άρεσε και η Παρί όταν ήταν εκεί ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Βαθιά μέσα μου είμαι ακόμα Άρσεναλ» είχε δηλώσει ο Αντετοκούνμπο το 2020.

Ο ΛεΜπρόν και ο Κερ που έγινε Λίβερπουλ λόγω Σαλάχ

Μία άλλη πολύ λαοφιλής ομάδα της Premier League είναι φυσικά η Λίβερπουλ. Η οποία έχει αρκετούς οπαδούς και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, συγκεκριμένα στο NBA. Πρώτος από όλους ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς δεν είναι απλώς ένας οπαδός της Λίβερπουλ, αλλά έχει και μετοχές της ομάδας. Έχοντας αγοράσει το 2% των μετοχών της Λίβερπουλ. Πέραν του ΛεΜπρόν Τζέιμς, υπάρχει ένας ακόμα μεγάλος φαν.

Ο λόγος για τον Στιβ Κερ, τον προπονητή των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ο οποίος αποκάλυψε σε συνέντευξη του πως παρακολουθεί την Premier League, από τη στιγμή που διάβασε την ιστορία του Μοχάμεντ Σαλάχ. «Ξεκίνησα να παρακολουθώ 5-6 χρόνια πριν» είπε σε συνέντευξή του το 2022. «Είδα τον Σαλάχ να παίζει και διάβασα για εκείνον. Ήμουν εντυπωσιασμένος από τον χαρακτήρα του και όσα έκανε για την πόλη του, βοηθώντας να χτιστεί ένα σχολείο. Ξέρω πόσο αγαπητός είναι, οπότε είπα "αυτός είναι ο αγαπημένος μου". Όταν έμαθα ότι παίζει στη Λίβερπουλ είπα πως αυτή είναι η ομάδα μου. Την υποστηρίζω έκτοτε» τόνισε ο Στιβ Κερ.

Με την Premier League να έχει ιδιαίτερη πέραση στο NBA, αφού υπάρχουν όπως φαίνεται πολλοί φαν της. Με τον Στιβ Νας, για παράδειγμα να υποστηρίζει την Τότεναμ, ενώ ο κόουτς των Σέλτικς έχει παρακολουθήσει τις προπονήσεις της Μάντσεστερ Σίτι και του Πεπ Γκουαρδιόλα. Κάτι που πρόσφατα συνέβη και με τον Νικ Νερς.