Μοντέρο: «Όλα θα είναι καλύτερα...»
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Ο Γιαν Μοντέρο μέσω ανάρτησης στο x, έστειλε μήνυμα επιστροφής μετά τον σοβαρό τραυματισμό του που υπέστη στο γόνατο.
Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον σοβαρό τραυματισμό του Γιαν Μοντέρο, ο ίδιος έστειλε μήνυμα επιστροφής, τονίζοντας πως θα επανέλθει πιο δυνατός.
Μάλιστα μέσω νέας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, ο Δομινικανός γκαρντ των «ερυθρόλευκων» έστειλε εκ νέου θετικό μήνυμα, γράφοντας: «Με τη θέληση του Θεού όλα θα είναι καλύτερα όταν επιστρέψω».
Δείτε την ανάρτηση του Γιαν Μοντέρο:
CON LA VOLUNTAD DE DIOS TODO ESTARÁ MEJOR CUANDO VUELVA 💯— Jean Montero (@jeanmontero03) October 31, 2026
@Photo credits: eurokinissi
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