Σάσα Βεζένκοβ: «Νομίζω ότι θα είμαι 100% έτοιμος για το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν στις 30 Σεπτεμβρίου»

Ο Σάσα Βεζένκοβ θέλει να είναι απόλυτα έτοιμος, ξεπερνώντας πλήρως τον τραυματισμό του στον αστράγαλο, στο ξεκίνημα της νέας σεζόν με τον Ολυμπιακό και αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει καταφέρει να ενισχύσει τη Βουλγαρία στις υποχρεώσεις της το φετινό καλοκαίρι.

Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε σε μέσο της Βουλγαρίας, απαντώντας σχετικά με τον τραυματισμό του στον αστράγαλο. Έναν τραυματισμό που υπέστη στο Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL, με τον Ολυμπιακό τελικά να κατακτά τον τίτλο.

Ο Σάσα Βεζένκοβ τόνισε πως θα είναι έτοιμος για το ξεκίνημα της σεζόν, ωστόσο δεν μπορεί να βοηθήσει τη Βουλγαρία στα προ-προκριματικά. Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 30 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας την Μπασκόνια για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague, ενώ μάλιστα έχουν διπλή υποχρέωση στην Ισπανία στο ξεκίνημα, αφού μετά την Μπασκόνια, στις 2 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσουν τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Μεταξύ άλλων, ο Βεζένκοβ έδωσε και τις δικές του προβλέψεις για το EuroBasket 2025.

Οι δηλώσεις του Βεζένκοβ

Για το αν θα παίξει απέναντι στην Ολλανδία: «Όχι. Δυστυχώς όχι, επειδή δεν έχω προπονηθεί. Δεν μπορώ να πάω σε μια προπόνηση και να πω "είμαι εδώ για να σώσω οτιδήποτε". Τα αγόρια προπονούνται εδώ και ενάμιση μήνα, τα δίνουν όλα, είναι έτοιμα και παρόλο που έχω προπονηθεί ατομικά, αυτό δεν έχει καμία σχέση με το μπάσκετ 5x5. Το θέλω πολύ, παρακολουθώ τους αγώνες, μιλάω με τους προπονητές, αλλά δυστυχώς αυτό είναι επίσης μέρος του αθλήματος».

Για τον τραυματισμό του στον αστράγαλο: «Νομίζω ότι θα είμαι 100% έτοιμος για το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν στις 30 Σεπτέμβρη».

Για την κριτική σχετικά με τον τραυματισμό του: «Δεν μου αρέσει να απαντώ σε ανθρώπους που δεν έχουν μπει σε γήπεδο και δεν ξέρουν τι σημαίνει προπόνηση, να τα δίνουν όλα. Τον Φεβρουάριο, ήρθα και έπαιξα 43 λεπτά, και ακριβώς μία εβδομάδα αργότερα μπαίναμε στην πιο σημαντική φάση της σεζόν, οπότε δεν με νοιάζει καθόλου να απαντήσω σε κανέναν. Άλλωστε, φροντίζω την υγεία μου, γιατί αν δεν είμαι 100% έτοιμος, δεν μπορώ να βοηθήσω ούτε τον σύλλογό μου ούτε την εθνική ομάδα. Αυτός ήταν ο τρίτος τραυματισμός μου στον ίδιο αστράγαλο μέσα σε ενάμιση χρόνο. Όσοι γράφουν, ξέρετε, το πρωί γράφουν για πολιτική, το απόγευμα γράφουν για τένις, το βράδυ γράφουν για μπάσκετ και βόλεϊ, και μετά τις 12 μάλλον γράφουν και για μουσική. Έτσι καταλαβαίνουν τα πάντα. Αυτό είπα στα παιδιά, απλώς πρέπει να τους αγνοήσουν και να μην τους ενδιαφέρει καθόλου. Η κριτική είναι καλό πράγμα όταν προέρχεται από ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν και πρέπει να υπάρχει. Δεν λέω ότι τα παιδιά τα κάνουν όλα σωστά ή ότι δεν πρέπει να κάνουν αυτοκριτική».

Για τον Ολυμπιακό: «Όλες οι ομάδες έχουν δυναμώσει, όλες έχουν γίνει πιο δυνατές, νομίζω και εμείς το ίδιο. Όταν παίζεις σε μία ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, δεν έχεις άλλη επιλογή, από το να κυνηγήσεις όλους τους τίτλους».

Για την Εθνική Ελλάδας και τα φαβορί του EuroBasket: «Νομίζω ότι το φαβορί όλων είναι η Σερβία. Σε αυτά τα πρωταθλήματα, ο πιο σημαντικός αγώνας είναι ο προημιτελικός. Παίζεις στους ομίλους για να παίξεις τον προημιτελικό, οπότε θα δούμε. Οι Τούρκοι είναι καλοί, οι Γερμανοί και οι Έλληνες έχουν τις πιθανότητές τους, αλλά νομίζω ότι οι Σέρβοι είναι ένα βήμα μπροστά. Η Ελλάδα αν είναι έτοιμη για τα προημιτελικά, έχει έναν πολύ καλό προπονητή και ο Γιάννης θα είναι στο 100% τότε, εξαρτάται με ποιον θα παίξει, αλλά έχει τις πιθανότητές της».