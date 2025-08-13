Η Βιλερμπάν έδωσε νέο συμβόλαιο στον Σακίλ Χάρισον

EuroLeague, Βιλερμπάν: Οι Γάλλοι έδωσαν νέο συμβόλαιο στον Σακίλ Χάρισον
Ο Σακίλ Χάρισον θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Βιλερμπάν, η οποία ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον 28χρονο Αμερικανό φόργουορντ για ακόμη έναν χρόνο.
Πέρσι, ο Χάρισον έκανε το ντεμπούτο του στη EuroLeague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 5,2 πόντους, 1,6 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ και 1,1 κλεψίματα σε 34 συμμετοχές, κυρίως ως αναπληρωματικός.
Στο μεταξύ, η γαλλική ομάδα έχει ήδη ενισχυθεί με τους Γκλιν Γουότσον και Αρμέλ Τραορέ. Από την άλλη, ο Τεό Μαλεντόν θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο Ζοφρί Λοβέρν βγήκε στη free agency έπειτα από τρία χρόνια στη Βιλερμπάν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.