Η Βιλερμπάν έδωσε νέο συμβόλαιο στον Σακίλ Χάρισον

Η Βιλερμπάν επισημοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Σακίλ Χάρισον για ακόμη έναν χρόνο.

Ο Σακίλ Χάρισον θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Βιλερμπάν, η οποία ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον 28χρονο Αμερικανό φόργουορντ για ακόμη έναν χρόνο.

Πέρσι, ο Χάρισον έκανε το ντεμπούτο του στη EuroLeague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 5,2 πόντους, 1,6 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ και 1,1 κλεψίματα σε 34 συμμετοχές, κυρίως ως αναπληρωματικός.

Στο μεταξύ, η γαλλική ομάδα έχει ήδη ενισχυθεί με τους Γκλιν Γουότσον και Αρμέλ Τραορέ. Από την άλλη, ο Τεό Μαλεντόν θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο Ζοφρί Λοβέρν βγήκε στη free agency έπειτα από τρία χρόνια στη Βιλερμπάν.