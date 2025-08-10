Η Βιλερμπάν έκανε δικό της τον Γκλιν Γουότσον που έχει εμπειρία από την Ελλάδα έχοντας αγωνιστεί για λογαριασμό του Λαυρίου και του Κολοσσού Ρόδου.

Η Βιλερμπάν ενισχύθηκε με την απόκτηση του Γκλιν Γουότσον που στο παρελθόν είχε αγωνιστεί με τη φανέλα του Λαυρίου και του Κολοσσού Ρόδου τις σεζόν 2019-20 και 2020-21 αντίστοιχα.

Ο 28χρονος Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε πέρυσι στη Γαλλία με τη φανέλα της Γκραβελίν και μέτρησε 16.3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ ανά 31.3 λεπτά σε 30 παιχνίδια μέσο όρο. Αυτή θα είναι η πρώτη του θητεία στην EuroLeague.