Βιλερμπάν: Απέκτησε τον Γουότσον που έχει περάσει από την Ελλάδα
Η Βιλερμπάν ενισχύθηκε με την απόκτηση του Γκλιν Γουότσον που στο παρελθόν είχε αγωνιστεί με τη φανέλα του Λαυρίου και του Κολοσσού Ρόδου τις σεζόν 2019-20 και 2020-21 αντίστοιχα.
Ο 28χρονος Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε πέρυσι στη Γαλλία με τη φανέλα της Γκραβελίν και μέτρησε 16.3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ ανά 31.3 λεπτά σε 30 παιχνίδια μέσο όρο. Αυτή θα είναι η πρώτη του θητεία στην EuroLeague.
𝗔𝗿𝗿𝗶𝘃𝗲́𝗲 𝗱𝗲 𝗚𝗹𝘆𝗻𝗻 𝗪𝗮𝘁𝘀𝗼𝗻 𝗝𝗿 ✍️🇺🇸— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) August 10, 2025
Formé à l’Université de Nebraska, passé par la Grèce, la Lituanie, la Pologne et l’Allemagne avant de découvrir la Betclic Élite, le meneur américain rejoint LDLC ASVEL après une saison réussie au BCM (4e meilleur marqueur… pic.twitter.com/Ld3WRtqfLT
