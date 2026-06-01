Βιλερμπάν: Από τον Πουπέ στον Πάρκερ
Η Βιλερμπάν με τη συμμετοχή αμερικανών επενδυτών, αλλάζει ταχύτητα τη νέα σεζόν, καθώς από τα 6 εκατομμύρια που επένδυε τη χρονιά που ολοκληρώθηκε στην Euroleague θα μπουν στην ομάδα άλλα 20 εκατομμύρια δολάρια φέτος με στόχο να διαδραματίσει ο σύλλογος έναν σημαντικό ρόλο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
Στο νέο και αρκετά φιλόδοξο πρότζεκτ των αμερικανών επενδυτών τη θέση του προπονητή θα κατέχει ο Τόνι Πάρκερ, ο οποίος διαδέχεται τον Πιερίκ Πουπέ, με τον άλλοτε σούπερ σταρ του ΝΒΑ και των Σαν Αντόνιο Σπερς να κάθεται για πρώτη φορά σε πάγκο ως πρώτος προπονητής.
Η Βιλερμπάν που αποκλείστηκε στο γαλλικό πρωτάθλημα στα προημιτελικά από τη Σολέ και στη Euroleague έμεινε στην τελευταία θέση με απολογισμό 8-30, παραδίδεται πλέον στον Τόνι Πάρκερ.
Από την μεριά του ο Πιερίκ Πουπέ αποχωρώντας από τον σύλλογο, τόνισε: «Κάθε ιστορία έχει ένα τέλος. Μπόρεσα να περάσω πέντε χρόνια στην Βιλερμπάν. Ίσως ήταν η κατάλληλη στιγμή. Ήξερα εδώ και καιρό ότι ερχόταν το τέλος και ήθελα να τελειώσει καλά, αλλά δυστυχώς δεν ήταν το τέλος που ήλπιζα».
Ουσιαστικά πλέον την «μπαγκέτα» παίρνει ο Τόνι Πάρκερ, ο οποίος θέλει να φέρει εις πέρας με επιτυχία το πλάνο των αμερικανών επενδυτών, καθιστώντας τη γαλλική ομάδα έναν σημαντικό «παίκτη» τη νέα σεζόν στην Ευρώπη.
