EuroLeague, Βιλερμπάν: Ο Λοβέρν βγήκε στη free agency έπειτα από τρία χρόνια στη Βιλερμπάν
Στα 33 του χρόνια, ο Ζοφρί Λοβέρν βγήκε στη free agency, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στη Βιλερμπάν, η οποία επισημοποίησε το τέλος της συνεργασίας τους.
Ο Γάλλος σέντερ, με 170 συμμετοχές στη EuroLeague με τις Σαλόν, Παρτίζαν, Φενέρμπαχτσε, Ζάλγκιρις και Βιλερμπάν, σημείωσε πέρσι 11,3 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 19 εμφανίσεις στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Πλέον είναι ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, κουβαλώντας εμπειρία 208 αγώνων στο ΝΒΑ με τους Νάγκετς, Θάντερ, Μπουλς και Σπερς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.