Ο Ζοφρί Λοβέρν ολοκλήρωσε την παρουσία του στη Βιλερμπάν, η οποία ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον 33χρονο σέντερ, έπειτα από μία τριετία.

Στα 33 του χρόνια, ο Ζοφρί Λοβέρν βγήκε στη free agency, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στη Βιλερμπάν, η οποία επισημοποίησε το τέλος της συνεργασίας τους.

Ο Γάλλος σέντερ, με 170 συμμετοχές στη EuroLeague με τις Σαλόν, Παρτίζαν, Φενέρμπαχτσε, Ζάλγκιρις και Βιλερμπάν, σημείωσε πέρσι 11,3 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 19 εμφανίσεις στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Πλέον είναι ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, κουβαλώντας εμπειρία 208 αγώνων στο ΝΒΑ με τους Νάγκετς, Θάντερ, Μπουλς και Σπερς.