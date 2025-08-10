Ο Παναθηναϊκός έκανε μια εντυπωσιακή εκτόξευση στο μπάτζετ του, με αύξηση που αγγίζει τα 11 εκατομμύρια ευρώ! Με αυτόν τον τρόπο, το τριφύλλι επιβεβαιώνει με τον πιο ηχηρό τρόπο ότι ο στόχος είναι μόνο η κορυφή.

Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει για τα καλά τα τελευταία χρόνια στη συζήτηση των κορυφαίων υπερδυνάμεων στην Ευρώπη. Ήδη το comeback έγινε μέσα σε μόλις μία σεζόν (2023-24) με την κατάκτηση της EuroLeague και της Stoiximan GBL, ενώ και πέρυσι ανδρώθηκε σημαντικά φτάνοντας έως και το Final Four του Άμπου Ντάμπι αδυνατώντας, όμως, να ξανακάνει το double. Έτσι, τη σεζόν 2024-25 μέτρησε μόνο την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι κινήσεις του τριφυλλιού όμως παραμένουν ηχυρές και συνεχίζουν να... ταράζουν τα νερά της EuroLeague καθιερώνοντάς το στην ευρωπαϊκή ελίτ για τα καλά. Ήδη αυτή τη διετία που προηγήθηκε τα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού έκαναν όλη την Ευρώπη να... παραμιλάει, ενώ ενίσχυσε και τον ανταγωνισμό τραβώντας κι άλλες ομάδες μαζί του στο κυνήγι της καλύτερης μεταγραφης και της πιο πετυχημένης άφιξης από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Η περσινή «αποτυχία» λειτούργησε ως κινητήριος δύναμη για τους ανθρώπους της «πράσινης» ΚΑΕ που συνέχισαν να στοχεύουν στον πάνω ράφι κι ενίσχυσαν το ήδη υπάρχων ρόστερ με μαεστρία. Το ρόστερ της ομάδας του Εργκίν Άταμαν έχει αλλάξει σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και οικονομικά φανερώνοντας τους σκοπούς του Παναθηναϊκού, που δεν είναι άλλοι από την απόλυτη καταξίωση. Όπως γίνεται γνωστό από τις νέες προσθήκες και τις ανανεώσεις στα συμβόλαια των παικτών η ομάδα έχει ανεβάσει πολύ τον πήχη όσον αφορά το καθαρό μπάτζετ που διέθεσε αυξάνοντάς το κοντά στα 11 εκατομμύρια!

Οι ανανεώσεις όσων παρέμειναν

Η φετινή χρονιά έφερε σημαντικές αλλαγές. Ο Παναθηναϊκός δεν περιορίστηκε μόνο σε ανανεώσεις, αλλά έκανε και δυνατές προσθήκες, ονομάτων όπως ο Τι Τζέι Σορτς, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και η τελευταία του έμπειρου NBAer Ρισόν Χολμς. Ταυτόχρονα αρκετοί παίκτες που παρέμειναν στον Παναθηναϊκό είδαν τα συμβόλαιά τους να αυξάνονται αισθητά.

Αρχικά ο σταρ της ομάδας, Κέντρικ Ναν, έκανε τους «πράσινους» να τινάξουν την... μπάνκα στον αέρα για το χατήρι του προσφέροντάς του ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο έως το 2028 με ετήσιες απολαβές της τάξεως των 4.5 εκατομμυρίων ευρώ. Μία αύξηση που αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον. Νέο αστρονομικό συμβόλαιο υπέγραψε και ο Ματίας Λεσόρ με αποτέλεσμα να αποτελεί πλέον τον πιο ακριβοπληρωμένο σέντερ της Ευρώπης υπογράφοντας έως το 2028. Τη σεζόν που πέρασε οι αποδοχές του έφταναν τα 1.7 εκατομμύρια ευρώ με το ποσό αυτό να αυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο περίπου αγγίζοντας τα 2.7 εκατομμύρια πλέον.

Ένας από τους πιο κομβικούς παίκτες στο ρόστερ του Εργκίν Άταμαν που προσαρμόστηκε πλήρως στην ιδεολογία και τον τρόπο παιχνιδιού του Τούρκου κόουτς, ήταν ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο αυξημένων αποδοχών έως το καλοκαίρι του 2027, λαμβάνοντας περίπου 3.5 εκατομμύρια δολάρια για την επόμενη διετία με ετήσια αύξηση 400 χιλιάδες κατά προσέγγιση (από 1.3 εκατομμύρια σε 1.7). Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, που παρέμεινε εν τέλει στον Παναθηναϊκό, είδε το συμβόλαιό του να ανανεώνεται αυτόματα για την επόμενη χρονιά, με αύξηση αποδοχών της τάξεως των 400 χιλιάδων, καθώς από 900 χιλιάδες θα δει τον λογαριασμό του να εκτοξεύεται στα 1.3 εκατομμύρια την επόμενη σεζόν.

Φυσικά και ένα από τα σημαντικότερα γρανάζια του τριφυλλιού είναι ο Τζέριαν Γκραντ. Ένας two-way παίκτης με έφεση στην άμυνα και ίσως το πιο χρήσιμο... όπλο στη φαρέτρα του κόουτς Άταμαν δεν γινόταν να μην ανταμειφθεί καταλλήλως. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός ανανέωσε το συμβόλαιο του Αμερικανού γκαρντ, που κλήθηκε από την Team USA, για ακόμη μία τριετία αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του από 900 χιλιάδες σε 1.4 εκατομμύρια. Παράλληλα, σημαντική αύξηση είδαν και οι υπόλοιποι... πολεμιστές των «πράσινων», όπως ο Ντίνος Μήτογλου, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης της τάξεως του μισού εκατομμυρίου συνολικά.

Οι νέες προσθήκες

Όσον αφορά τους νεοαφηχθέντες, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη προσθήκη, εκείνη του Ρισόν Χολμς, παρατηρείται η ξεκάθαρη πρόθεση του Παναθηναϊκού για ποιοτική ενίσχυση. Ο 31χρονος Αμερικανός συμφώνησε για δύο έτη (1+1) με option ανανέωσης και από τις δύο πλευρές το καλοκαίρι του 2026. Μάλιστα, τότε θα έχει και NBA out ως όρο του συμβολαίου του, ενώ οι απολαβές του θα φτάσουν τα 2.35 εκατομμύρια ετησίως. Η frontline του τιφυλλιού ενισχύεται σημαντικά, ενώ είναι αξιοθαύμαστο ότι στη θέση των σέντερ και μόνο ο Παναθηναϊκός έχει ξοδέψει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο παραπάνω σε σχέση με πέρυσι.

Ένα από τα ονόματα που έκαναν «μπαμ» το φετινό καλοκαίρι, ήταν η απόκτηση του Τι Τζέι Σόρτς που είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική σεζόν με την Παρί και είχε μπει και στη συζήτηση για το βραβείο του MVP της EuroLeague. Ο πολύτιμος «κοντός» έδωσε τα χέρια με τον Παναθηναϊκό για δύο χρόνια με 2.1 εκατομμύρια ετήσιες απολαβές. Η περιφέρεια του τριφυλλιού πλαισιώθηκε και με την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου από τον Άρη με τριετές συμβόλαιο 1.5 εκατομμυρίων ευρώ, που σημαίνει 500 χιλιάδες τον χρόνο.

Μία μεταγραφή που ήταν δύσκολο να επιτευχθεί και σας ενημέρωσε πρώτα το Gazzetta γι' αυτή ήταν του Νίκου Ρογκαβόπουλου της Μπασκόνια και του απαιτητικού Χοσεάν Κερεχέτα (προέδρου των Βάσκων). Ο Παναθηναϊκός έριξε το buy-out του Έλληνα φόργουορντ στο ένα εκατομμύριο από 1.5 που ήταν κανονικά και τον έκανε δικό του για την επόμενη τετραετία προσφέροντάς του γύρω στις 700 χιλιάδες για τον πρώτο χρόνο. Τέλος, για τα υπόλοιπα δύο χρόνια στα «πράσινα» θα είναι ντυμένος και ο Γιάννης Κουζέλογλου έχοντας λαμβάνειν 150 χιλιάδες.

Παράλληλα, ορισμένοι παίκτες έφυγαν ή δεν υπολογίζονται πλέον, όπως ο Λορέντζο Μπράουν, που αποχώρησε για την Αρμάνι Μιλάνο με αποζημίωση 800 χιλιάδων ευρώ, αλλά και οι Δημήτρης Μωραΐτης (δανεικός στον Ηρακλή) και Γουένιεν Γκέιμπριελ που ήταν σχετικά μικρές απώλειες από οικονομικής πλευράς. Όμως, η συνολική επένδυση ξεπερνά κατά πολύ αυτές τις απώλειες, κάτι που φαίνεται και από τα νούμερα.

Η τεράστια και ιστορική εκτόξευση στο μπάτζετ

Το οικονομικό upgrade του τριφυλλιού προκαλεί δέος με το αγωνιστικό μπάτζετ να είναι τεράστιο ειδικά αν συνυπολογιστούν και τα συμβόλαια που έμειναν ως έχουν (Κώστα Σλούκα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Μάριους Γκριγκόνις), αλλά και η αύξηση στον Εργκίν Αταμάν, όπως κι εκείνη σε όλο το σταφ της τάξεως του 30%. Αντιλαμβανόμαστε, πως γίνεται λόγος για ένα ποσό γύρω στα 40 εκατομμύρια συνολικά και 11 εκατομμύρια αύξηση σε σχέση με πέρυσι φτάνοντας τις προσδοκίες, όπως είναι λογικό, στον θεό.

Πρόκειται για μια σαφή ένδειξη πως ο Παναθηναϊκός μπαίνει φέτος σε μια νέα εποχή, όπου το οικονομικό αποτύπωμα της ομάδας στο μπάσκετ μεγαλώνει σημαντικά αποτελώντας μάλιστα το μεγαλύτερο μπάτζετ όλων των εποχών στην ιστορία της ομάδας. Πάντα, αναφερόμαστε στο net worth, καθώς δεν συνυπολογίζονται οι φόροι, οι αμοιβές των μάνατζερ και τα λειτουργικά έξοδα.

Αυτή η οικονομική ενίσχυση σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον Παναθηναϊκό. Μια εποχή όπου η ομάδα βάζει ψηλά τον πήχη, επενδύει σε ποιότητα και βάθος, και θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για να κυριαρχήσει ξανά στην Ευρώπη. Ο δρόμος είναι ανοιχτός και οι φιλοδοξίες μεγαλύτερες από ποτέ.