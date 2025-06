Αποφοίτησε από το NCAA, όμως το NBA Draft του 2019 πέρασε δίχως να ακουστεί το όνομά του. Κανείς από το «μαγικό κόσμο» δεν του άνοιξε την πόρτα και τότε πήρε τη δύσκολη απόφαση: θα φύγει για Ευρώπη. Θα γίνει επαγγελματίας με τον τρόπο που ήξερε: διαψεύδοντας και έχοντας στο μυαλό του το είδωλό του, τον έτερο «κοντό» του NBA, τον Κρις Πολ.

Πρώτος σταθμός, η Βέντσπιλς στη Λετονία. Μετά, το Αμβούργο. Το 2021-22, η Κράιλσχαϊμ. Εκεί τον βρίσκει ο Τόμας Ίσαλο και τον πείθει να πάει μαζί του στη Βόννη, όπου και ξεκίνησε το ταξίδι προς την... εκτόξευση. Το 2023 κατακτά το Basketball Champions League με τη Βόννη και βγαίνει MVP της διοργάνωσης και του Final Four. Το όνομά του αρχίζει να ακούγεται. Όχι ψιθυριστά. Δυνατά.

Την επόμενη χρονιά ο Σορτς ακολούθησε τον προπονητή του στο πολλά υποσχόμενα πρότζεκτ της Παρί. Εκεί θριάμβευσε και την επόμενη χρονιά, κατακτώντας το EuroCup με τον ίδιο να αναδυκνείεται και πάλι πολυτιμότερος παίκτης της χρονιάς, αλλά και πρώτος σκόρερ του γαλλικού πρωταθλήματος, ενώ η ομάδα του Παρισιού πήρε το δικαίωμα να αγωνιστεί στη EuroLeague.

.@TjShorts5 keeps delivering, time after time after time👏



The @ParisBasketball guard is MVP of the Month for November as he helped the French side to a PERFECT MONTH ⭐️



'MVP of the Month' I @PaniniAmerica pic.twitter.com/2jLLYfUCzx