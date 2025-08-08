Ο Ρισόν Χολμς έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στην Ελλάδα ως παίκτης του Παναθηναϊκού και έστειλε μήνυμα για το 8ο αστέρι! Το Gazzetta βρέθηκε στα Σπάτα και σας μεταφέρει όλα όσα είπε ο Αμερικάνος super star!

Ο Ρισόν Χολμς έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του για το νέο αυτό κεφάλαιο στην καριέρα του.

Μεταξύ άλλων, ο Ρισόν Χολμς μίλησε για την αγάπη που έχει ήδη πάρει από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, έκανε ειδική μνεία στα όσα του είπε ο Κέντρικ Ναν, ενώ δεν παρέλειψε να στείλει το δικό του μήνυμα για την κατάκτηση του 8ου αστεριού από τους Πράσινους.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ρισόν Χολμς:

«Δεν το περίμενα. Από το αεροπλάνο δεν περίμενα τέτοια αγάπη. Δεν το έχω ζήσει ποτέ ξανά αυτό και ανυπομωνώ να ανταποδώσω την αγάπη στοπ παρκέ. Δεν έχω ζήσει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο και το εκτιμώ».

Για το αν μίλησε με τον Ναν:

«Είμαστε από το ίδιο μέρος και προπονηθήκαμε μαζί. Μου μίλησε για αυτό. για την αγάπη, τους οπαδούς, τις προσδοκίες για τις νίκες. Ήταν δύσκολο να πω όχι στον Παναθηναϊκό».

Για το αν ο Παναθηναϊκός είναι ο τρόπος του για να γυρίσει στο ΝΒΑ:

«Ειμαι για να κερδίσω. Με ήθελαν και μου το έδειξαν. Έδειξαν αγάπη από την πρώτη στιγμή και θα παλέψω για αυτό».

Για τον κόσμο:

«Είναι απερίγραπτο. Δεν έχω ζήσει κάτι τέτοιο. Ανυπομονώ να πατήσω παρκέ και να ανταποδώσω την αγάπη».

Για το αν μίλησε με τον Γκραντ:

«Δεν έχω μιλήσει με τον Γκραντ ακόμη. Δουλέψαμε μαζί όταν ήταν να μπούμε στο ντραφτ. Ανυπομονώ να τον δω».

Για τοι ποιο ήταν το σημείο κλειδί στο να πει το «ναι» στον Παναθηναϊκό:

«Ο τρόπος που με προσέγγισαν. Με ήθελαν εδώ και το έδειξαν. Ήθελα να μου το δείξουν. Είναι ένα μεγάλο κλαμπ και χαίρομαι που είμαι μέλος της κληρονομιάς».

Για το αν μίλησε με τον Αταμάν:

«Μίλησα για λίγο με τον Άταμαν. Θα μιλήσουμε περισσότερο τώρα που είμαι εδώ».

Για το μήνυμά του προς τον κόσμο:

«Είμαι έτοιμος για να παλέψω. Πάμε για το 8ο!»

Για την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ:

«Έχω δει βίντεο και φαίνεται απερίγραπτο. Περιμένω να το ζήσω από κοντά».