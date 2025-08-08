Ο Τζέριαν Γκραντ και ο Ζακ Όγκαστ βρίσκονται στις κλήσεις της Team USA για το AmeriCup, με τις επιλογές να έχουν... ελληνικό άρωμα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοίνωσαν τη δωδεκάδα που θα συμμετέχει στο επερχόμενο AmeriCup με τη φανέλα της Team USA. Μπορεί τα πολύ μεγάλα ονόματα του NBA να απουσιάζουν, ωστόσο ξεχωρίζει εκείνο του Τζέριαν Γκραντ.

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR θα είναι ένας από τους παίκτες που θα βρεθούν στη Νικαράγουα όπου και θα πραγματοποιηθεί το τουρνουά, από τις 21 Αυγούστου έως και τις 31 του μήνα.

Πέρα από τον Γκραντ, στο ρόστερ θα βρίσκεται επίσης ο 32χρονος Ελληνοαμερικάνος σέντερ Ζακ Όγκαστ, ο οποίος τη σεζόν του 2017-18 είχε περάσει και αυτός από το «τριφύλλι» αλλά και ο Τζάρελ Έντι του Περιστερίου με τον Καμ Ρέινολντς (Προμηθέας και Μαρούσι).

Οι κλήσεις της Team USA: Ζακ Όγκαστ, Ρόμπερτ Μπέικερ, Τάιλερ Καβανό, Τζακ Κούπλεϊ, Τζάρελ Έντι, Λάνγκστον Γκάλογουεϊ, Τζέριαν Γκραντ, Ελάιζα Πέμπερτον, Ζαϊμιούς Ράμσεϊ, Καμ Ρέινολντς, Τζαβόντε Σμαρτ και Σπίντι Σμιθ.