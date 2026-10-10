Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X, έστειλε ένα καυστικό μήνυμα θρησκευτικού περιεχομένου προς τους επικριτές του.

«Αιχμηρό» μήνυμα με θρησκευτικό χαρακτήρα έστειλε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ προς τους επικριτές του, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού στράφηκε εναντίον όσων επικαλούνται την πίστη και τη θρησκεία αλλά ενδόμυχα κυριεύονται από την κακεντρέχεια και την υποκρισία.

Ουσιαστικά, άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι στη... γωνία περιμένοντας αγωνιωδώς την αποτυχία του, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει σε ποιον/ποιους απευθύνεται.

Δείτε την ανάρτησή του: