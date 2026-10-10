Τη δική του άποψη αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε NBA και EuroLeague εξέφρασε ο πολύπειρος, Έτορε Μεσίνα.

Οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ NBA και EuroLeague καλά κρατούν και μέσα σε όλα αυτά ο πολύπειρος Ιταλός, Έτορε Μεσίνα, τοποθετήθηκε σχετικά με το «φλέγον ζήτημα», υποστηρίζοντας πως θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, που θα εξισορροπήσει τα πράγματα ανάμεσα στις δύο λιγκες.

Πιο συγκεκριμένα, ο 67χρονος τεχνικός, που πρόσφατα επέστρεψε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αναλαμβάνοντας συμβουλευτικό ρόλο στους Ατλάντα Χοκς, παρέθεσε τη δική του οπτική στη δεύτερη διοργάνωση του «European Basketball Advisory Group Business Conversations» για το μέλλον του μπάσκετ και τη «χρυσή τομή», που οφείλουν να βρουν NBA και EuroLeague, ούτως ώστε να συνεργαστούν αρμονικά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεσίνα:

«Αν το NBA δημιουργήσει τη δική του λίγκα στην Ευρώπη χωρίς να συμφωνήσει με τη EuroLeague, ενώ συνεχίζεται και το Basketball Champions League, ο κατακερματισμός θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Ελπίζω ότι η EuroLeague και το NBA Europe θα βρουν έναν τρόπο να ενωθούν γύρω από μία κοινή λίγκα», ανέφερε, επισημαίνοντας πως σε μια τέτοια εξέλιξη θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρηθεί η ψυχή της ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δεν μπορούμε απλώς να μιλάμε για salary cap στην Ευρώπη».