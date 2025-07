Ο Εβάν Φουρνιέ χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό sacré club, προτού καν φορέσει τα «ερυθρόλευκα» και αυτή η φράση συνεχίζει να χαρακτηρίζει τη σχέση των δύο πλευρών, μετά και την επέκταση του Γάλλου.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος που θα είμαι μέλος αυτού του ιερού συλλόγου για τρεις ακόμη σεζόν». Αυτό έγραψε, μεταξύ άλλων ο Εβάν Φουρνιέ, λίγα λεπτά αφότου επισημοποιήθηκε η επέκταση του συμβολαίου του και η παραμονή του στον Ολυμπιακό, έως το 2028.

Un sacre club. Ένας ιερός σύλλογος. Μία φράση συνυφασμένη πλέον με την πορεία των δύο πλευρών, Εβάν Φουρνιέ και Ολυμπιακού. Μίας πορείας που άρχισε... πριν καν αρχίσει, από το περίφημο tweet του Γάλλου στο Final Four του Βελιγραδίου.

«Αν αποφασίσω μία ημέρα να επιστρέψω στην Ευρώπη και είχα την επιλογή να πάω όπου θέλω, νομίζω ότι θα διάλεγα τον Ολυμπιακό. Ιερό κλαμπ» ήταν τα λόγια του τότε, στο αγαπημένο του twitter, το... μακρινό 2022. Έχοντας μαγευτεί από τον κόσμο του Ολυμπιακού, που συνέχισε να τραγουδάει και στο παιχνίδι της 3ης θέσης, στο Final Four.

Φυσικά η είδηση του ερχομού του στον Ολυμπιακό προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού, στους φίλους των Πειραιωτών. Οι οποίοι βρέθηκαν το καλοκαίρι του 2024 στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθούν.

Με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να τον εμφανίζει φυσικά με το κατάλληλο μπλουζάκι. Το οποίο είχε πάνω του αυτήν τη φράση αποτυπωμένη, un sacré club.

Μία φράση που συνεχίζει να διαιωνίζεται, όπως τα δεσμά των δύο πλευρών. Ο Εβάν Φουρνιέ μην ξεχνώντας όσα τον έδεσαν με τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του από την πρώτη στιγμή, χρησιμοποίησε την παραπάνω έκφραση και στο tweet της επέκτασης του συμβολαίου του.

«Couldn’t be happier to be part of this sacré club for 3 more seasons». Ο Ολυμπιακός τον... έδεσε στο λιμάνι. Εκεί όπου δέθηκε και φυσικά αγαπήθηκε με έναν τρόπο μοναδικό, από την πρώτη στιγμή.

Olympiacos welcomed me like family. This isn’t a new chapter. It’s the continuation of something strong.

Couldn’t be happier to be part of this sacré club for 3 more seasons.❤️🤍

See you all soon pic.twitter.com/twXBX5h6gI