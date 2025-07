Ολυμπιακός για Φουρνιέ: «Σπίτι είναι εκεί που ανήκει η καρδιά σου»

Με νέο tweet, ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε πως η... καρδιά του Εβάν Φουρνιέ ανήκει στον Πειραιά.

Ο Εβάν Φουρνιέ θα μείνει στον Ολυμπιακό έως το 2028 με κάθε επισημότητα. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην επέκταση της συνεργασίας του Γάλλου σούπερ σταρ, ο οποίος πέρσι το καλοκαίρι είχε υπογράψει έως το 2026 και θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί.

Με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να θυμίζει στο twitter μία σκηνή από την άφιξη του Εβάν Φουρνιέ το περσινό καλοκαίρι. Εκεί όπου δίπλα στους Προέδρους του Ολυμπιακού, είδε τον κόσμο της ομάδας να τον υποδέχεται και να τον αποθεώνει για πρώτη φορά.

Με το γνωστό μπλουζάκι που αναγράφει «un sacré club», δηλαδή ένας ιερός σύλλογος. Μάλιστα η ΚΑΕ Ολυμπιακός συνόδευσε τη φωτογραφία αυτή με τη λεζάντα «Σπίτι είναι εκεί που ανήκει η καρδιά σου». Ένα tweet που πριν από μερικές ημέρες έκανε και ο ίδιος ο Εβάν Φουρνιέ.

Home is where your heart is... ❤️🤍#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/H5AFwRQ3Fi