Κολοσσός Ρόδου: Οι δηλώσεις του Σι Τζέι Χάρις ενόψει Ολυμπιακού
Ο Κολοσσός Ρόδου φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (11/10, 13:00, Live στο Gazzetta) για τη δεύτερη αγωνιστική της GBL και ο Σι Τζέι Χάρις παραχώρησε τις δικές του δηλώσεις ενόψει της δύσκολης αναμέτρησης κόντρα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Αναλυτικά τα όσα είπε:
«Ανυπομονούμε για το παιχνίδι. Ξέρουμε ότι έχουμε απέναντί μας έναν πολύ δυνατό αντίπαλο, μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη.
Για εμάς το σημαντικό είναι να μπούμε στο παρκέ με ένταση, να παίξουμε σκληρά και πάνω απ’ όλα, να λειτουργήσουμε ως ομάδα.
Αν μείνουμε ενωμένοι, παίξουμε μαζί και ακολουθήσουμε το πλάνο μας, πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία να είμαστε ανταγωνιστικοί μέχρι το τέλος και να διεκδικήσουμε τη νίκη».
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