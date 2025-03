Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός με την καθιερωμένη καλημέρα και τον Κώστα Παπανικολάου να «παρακολουθά το μεγαλείο του Θρύλου» με τα κιάλια που έκανε μετά την ασίστ στον Σάσα Βεζένκοβ.

Ο Ολυμπιακός συνόδευσε ιδανικά την γιορτινή βραδιά της Παρασκευής (7/3) στο ΣΕΦ, επικρατώντας της Παρτίζαν με 82-70 στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Σε ένα από τα highlights της αναμέτρησης, ο Κώστας Παπανικολάου βρήκε με μία όμορφη πάσα τον Σάσα Βεζένκοβ για το εύκολο λέι-απ, με τον αρχηγό των Πειραιωτών να πανηγυρίζει με... κιάλια.

Picture-perfect play! 🤌😮‍💨



Papanikolaou’s stunning assist to Vezenkov, along with that iconic binocular gesture! 👀🔥 pic.twitter.com/cgaOhGFU9h