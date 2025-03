Το τριήμερο εορτασμών του συλλόγου για τα 100 χρόνια ζωής ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο αφού σε μία εκπληκτική ατμόσφαιρα ο Ολυμπιακός έκανε περίπατο κόντρα στην Παρτιζάν (82-70).

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το τριήμερο πάρτι για τον εορτασμό των 100 χρόνων του συλλόγου με εντυπωσιακό τρόπο. Οι «ερυθρόλευκοι» διέλυσαν την Παρτιζάν με 82-70 και έτσι παρέμειναν στην κορυφή της κατάταξης με διαφορά δύο νικών από τη δεύτερη Φενέρμπαχτσε. Η ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ ήταν μαγική και θορυβώδης, όπως δηλαδή περίπου και η απόδοση των παικτών του Μπαρτζώκα στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης.

ABSOLUTE SCENES IN OLYMPIACOS 👀



Olympiacos celebrating 100 years of the club 😍@Olympiacos_BC pic.twitter.com/xwPG4ohLzh